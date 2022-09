La ausencia de José Gómez Campaña ante el Villarreal B no fue un capricho pese a que él mismo confirmó en sus redes sociales que «la lesión en el tobillo quedó en un susto». El club emitió un parte médico que confirmó que el ‘24’ deberá permanecer más tiempo en reposo, tras tener afectado el ligamento deltoideo del tobillo izquierdo. Sin embargo, el propio Levante no comunicó el tiempo de baja. Simplemente, que estará pendiente de evolución para incorporarse al trabajo colectivo, aunque se prevé que estará lejos de los terrenos de juego durante varias semanas.

La baja de Campaña, pese a aterrizar en el seno del club después de conseguir una meritoria victoria ante el Villarreal B que sirvió para recuperar la ilusión, llega en un momento donde el ‘24’ estaba no solo en proceso de encontrar su mejor versión, sino también de asumir galones y liderazgo. La implicación del centrocampista, tras el susto que recibió contra el Oviedo, le impulsó a comunicar que no padeció nada que le impediría seguir guiando a su equipo desde la medular. Sin embargo, el tobillo izquierdo no está para muchos trotes, después de que el Levante confirmase que tiene dañado el ligamento deltoideo.

De esta manera, el Levante vuelve a toparse con un imprevisto en forma de baja por lesión. La de Campaña es la cuarta de la temporada, después de que Saracchi sufriese una dolencia en los aductores de su muslo derecho en la jornada inaugural ante el Huesca, después de que Álex Muñoz, frente al Zaragoza, sintiese unas molestias en el isquio que, hasta la fecha, le han apartado de los parámetros competitivos y tras la lesión muscular en el recto femoral izquierdo, sufrido en el Carlos Tartiere, de Mustafi. No obstante, de los tres, el único recuperado es el uruguayo.