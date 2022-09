Ninguna derrota es capaz de extraer conclusiones positivas, pero el Levante quiere que su traspié contra el Cartagena sea la base sobre la que coger impulso hacia la zona noble de la clasificación. Es más, se lo ha tomado a pecho. Capaz de levantarse de los tropiezos según las declaraciones de su técnico, el equipo dirigido por Mehdi Nafti quiere demostrarlo asaltando una de las plazas (El Plantío) más intimidantes de la categoría de plata, pero los ascensos, independientemente de la continuidad de resultados, se labran conquistando territorios de difícil acceso, y el Levante quiere dar un golpe sobre la mesa en su visita a Burgos. Tres puntos necesarios para enderezar el rumbo hacia la cima de la élite del fútbol español.

Todo lo que no sea lograr el triunfo se traducirá en el aumento de interrogantes y en ralentizar su llamamiento a subir a Primera. Pese a ello, el Levante tendrá enfrente un hueso duro de roer. Un Burgos que es tendencia por sus seis cerrojos en su portería. Ningún tanto encajado en lo que llevamos de competición y séptima posición para presumir de fortaleza, aunque solo tenga dos goles a favor. No en vano, Julián Burgos se defiende ante las críticas que puedan llover sobre su tejado. «No somo el anti-fútbol. Nuestro objetivo es marcar en las porterías contrarias y en ese sentido trabajamos toda la semana», comentó el técnico madrileño, al igual que habló del Levante como un «transatlántico». «Tienen hombres con potencial terrible. Si no es la plantilla más potente es de las más importantes de la categoría», aseguró el entrenador.

Nafti, por otra parte, reconoció que los que aterrizaron en Buñol con molestias o sin una pretemporada a sus espaldas ya empiezan a carburar. Bouldini apunta a un mayor protagonismo mayor al igual que Musonda, mientras Campaña tendrá que esperar.

El femenino recibe al Athletic

Tras ganar en el tiempo añadido al Alhama, al Levante femenino le llega hoy (Buñol, 19 horas) el turno de medirse a un histórico como el Athletic Club.