Mehdi Nafti firmó por el Levante siendo consciente de la responsabilidad que tenía el banquillo del Ciutat de València, y pese a que la prioridad sea la de ascender a Primera División, el equipo no está al mismo ritmo que los rivales que pugnan por subir a la élite. No obstante, el entrenador, a pesar de la incertidumbre que despierta el equipo, pide, convencido, calma al entorno y se emplaza al duelo ante el Andorra para reaccionar. «Cuando uno está en el Levante sabe dónde está. Yo estoy tranquilo, y sobre todo los chicos están tranquilos. Sabemos que es un camino muy largo, que será complicado. Tendremos rachas de dos o tres partidos ganando y otras no tan buenas, pero hay que pensar en el Andorra. Con esa actitud, hay que trabajar para mejorar el rendimiento del equipo. ¿Preocupado? Hubiese estado preocupado estando en mi casa en verano», dijo.

Sin embargo, reconoció que a su equipo todavía le falta para carburar pese a que en el estadio del Burgos, lugar donde, según Nafti, «es imposible no sufrir», el Levante diese la cara y estuviera un peldaño por encima de su rival. «Nos falta algún punto sobre la marcha, eso es incuestionable. Pero creo que con actuaciones como las de hoy creo que ganaremos muchos más partidos. Sabíamos a qué campo veníamos, pero hemos hecho 16 tiros, un palo, centros laterales peligrosos, hemos llegado con claridad… Algún día llegará. Es verdad que en transiciones suyas nos han puesto sobre las cuerdas. Ir a Burgos y pensar que no vas a sufrir es imposible. El equipo defiende como queremos pero nos falta. Enchufar dos partidos sin hacer goles es complicado. Con ese margen para mejorar pienso que estamos por el buen camino», comentó. Y ante los cambios en el once, Nafti despejó dudas. «El Burgos es un equipo bastante cómodo defendiendo con diez tíos detrás del balón, sabiendo lo que tienen que hacer. Quería estirarles con Bouldini y con Brugué. Ha sido uno de los motivos de las novedades», finalizó un Nafti con trabajo por delante. El Levante UD visita el sábado (18.30) al Andorra y al domingo siguiente (18.30), el día 9, recibe al Racing de Santander.