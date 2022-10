El Barça se confirma como la ‘bestia negra’ del Levante UD FS. Los granota cayeron ayer con contundencia en el Pabellón de Paterna en un partido en el que, pese a demostrar de nuevo un buen nivel, poco o nada pudieron hacer para frenar a un conjunto catalán que no pierde un partido en la Liga desde febrero de 2021. Los de Sergio Mullor defendían el liderato y llegaban empatados a seis puntos con el Barça pero son los catalanes los que regresan a casa con la primera posición en la tabla amarrada. Pese a la abultada derrota, los granota en muchas fases del partido dejaron buenas sensaciones. La igualdad se mantuvo hasta que, falta de cinco minutos para el descanso, Matheus lograba el 0-1. La segunda mitad no iba a descontar intensidad a lo visto en el 40x20 en la primera mitad. En el veintitrés de juego, Matheus, de nuevo batía a Fede. La táctica de portero-jugador no le dio frutos al Levante que encajaba el 0-3 a puerta vacía. Peléh recortaba diferencias logrando el único gol local (1-3) pero de nuevo, el Barça aprovechaba la relajación defensiva para rubricar la goleada con 3 goles más.