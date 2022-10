El Consejo de Administración del Levante se concentró en la tarde de ayer para tratar y analizar la situación de la primera plantilla en el Ciutat de València. Pese a que la cita estuvo programada desde hace más de quince días, y correspondió con la primera de la temporada, la derrota en Andorra, añadida a la crisis en la que se encuentra el equipo, fue el punto que ocupó gran parte de la reunión, ya que los diez puntos de 24 posibles, la doceava posición, las ocho unidades de diferencia con el liderato (seis con la segunda plaza) y las dudas que traslada la plantilla granota sobre el terreno de juego fueron motivos de debate y argumentación.

Sin embargo, la posición del entrenador, Mehdi Nafti, no fue un tema de discusión en términos de despido, aunque se palpó una preocupación evidente por el estado deportivo del Levante en su aventura en Segunda División. Pese a ello, las líneas están marcadas: si el combinado levantinista gana al Racing de Santander, no reinará la tranquilidad ni el técnico recuperará la credibilidad con la que fue alabado su fichaje, sino que supondrá un bálsamo y un alivio. La clave de vencer el domingo, más allá del consuelo, se halla en que tiene que servir para cambiar el chip de cara al futuro más inmediato del Levante, ya que jugará entre semana ante el Mirandés en Anduva y contra el Leganés en el feudo de Orriols. Dos encuentros, frente a adversarios, a priori, asequibles, para alzar el vuelo y volver a entrar en el clima de los que sueñan con ascender a Primera. Todo lo que no sea dar continuidad a unos hipotéticos tres puntos contra el Racing de Santander será volver a la intranquilidad que se vive a día de hoy en el Ciutat de València.