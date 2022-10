Una vez cerrado el capítulo del ya extécnico, el siguiente desafío, más allá del de remontar el vuelo en los dos próximos partidos, es el de acertar con el que será el encargado de devolver al Levante a la élite del fútbol español un año después de su descenso. Las líneas están marcadas después de que la primera exploración del mercado decretase los favoritos para el cargo en las profundidades del club. Sin embargo, las opiniones sobre los nombres desvelados por Levante-EMV (Álvaro Cervera, Javi Calleja, Vicente Moreno y Carlos Corberán) empiezan a florecer.

Ante las dudas que despierta en el Consejo un ex del Cádiz que se dejó ver en las gradas de Orriols ante el Racing de Santander, y un ex de Olympiacos que, pese a las buenas referencias a sus 39 años, peca de pocas horas de vuelo como primera espada en un banquillo, la posibilidad de Javi Calleja coge forma. El técnico madrileño, cuya primera toma de contacto en el casting posterior al descenso fue positiva, conoce el interés del Levante, y aunque esté pendiente de la puerta que le abre el Elche para dirigir en LaLiga Santander, ya ha entablado conversaciones con el club. Según pudo saber Levante-EMV, es el que mejor encaja en la mente de la dirección deportiva porque su perfil y sus planteamientos cuadran con la confección de la plantilla. Además, haberse curtido en Miralcamp es un factor que gusta. Ante la posibilidad de que aparezcan nuevos nombres, el ex del Villarreal y del Alavés es, a día de hoy, el mejor posicionado.

Vicente Moreno, que se ha dejado querer, se queda en el Al-Shabab y tumba cualquier atisbo de esperanza tras jurarle a su actual club que no se moverá de Arabia Saudita esta temporada.