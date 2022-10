Felipe Miñambres sorprendió a los presentes en la sala de prensa de Anduva reconociendo su error tras contratar a Mehdi Nafti. «Lo de Nafti lo asumo como una equivocación, pero esto es fútbol. No encontramos el camino para ir a donde queríamos ir. Me equivocaré y acertaré, estoy seguro», dijo un técnico que, mientras, lleva a cabo sus labores de director deportivo para dar con la tecla del relevo en el banquillo. Los tiros apuntan a Javi Calleja, pero el astorgano no se quiso mojar. «Tenemos varios candidatos. Este viernes hay Consejo y estamos trabajando. Seguiremos trabajando», comentó Miñambres.

Después de ganar en Miranda del Ebro, el astorgano salió satisfecho por el trabajo de los suyos. Tanto a la hora de dominar el partido como de sufrir ante los arreones del Mirandés, pero sobre todo, por la felicidad que supuso para la afición y el equipo. «En la primera parte hemos visto lo que queríamos.En la segunda ellos tienen sus armas. Tienen transiciones y van bien en ataque. El agobio de aguantar el resultado ha hecho que nos hayan apretado. Nos mentalizará para el futuro. Estoy muy feliz por todo el mundo tras días de sufrimiento», dijo antes de lanzar un mensaje de optimismo. «Cuando uno está bajo mira el año pasado. Girona y Valladolid estaban así. La historia reciente nos dice que no hay que dejar de creer ni de pelear. El año pasado estuvimos a punto de salvarnos y este año vamos a pelear hasta el final. Vamos a por todas.».