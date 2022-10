El Levante recibe al Leganés con el fichaje de Calleja a punto de ser oficial

El Levante recibe hoy a las 14:00 la visita del Leganés en el que será el último partido de Felipe Miñambres como entrenador. El director deportivo, que se hizo cargo del primer equipo tras la destitución de Mehdi Nafti, anunció en la rueda de prensa de ayer que el anuncio de Javi Calleja se realizará entre la tarde noche del sábado y el día de hoy, cuando se resuelvan los últimos flecos del contrato del complutense. Tras la sufrida victoria contra el Mirandés el pasado jueves, el Levante tratará de parecerse más a la versión que ofreció en la primera parte, que logró hacerse con el balón y asentarse en campo contrario; que al de la segunda, que acabó hundido en campo propio pidiendo la hora. Para el partido de hoy están disponibles todos los que viajaron a Miranda de Ebro a excepción de Charly Musonda, que sufrió una lesión muscular en el cuádriceps derecho que lo apartará de los terrenos de juego cuatro semanas, y que se suma a las bajas de Campaña y Mustafi.

El Leganés es un buen ejemplo del riesgo que corre el Levante en caso de no ascender este año. Descendidos en la temporada 19/20, en su primera temporada en segunda los pepineros no pudieron aprovechar el gran presupuesto del que disponían tras bajar y cayeron en las semifinales del play-off de ascenso. El año pasado, con la llegada de nuevos descendidos y la reducción de ingresos, finalizaron el año 12º después de fichar a Nafti en octubre cuando el equipo se encontraba en posiciones de descenso.

El director deportivo compareció ayer en rueda de prensa y habló sobre la llegada de Javi Calleja. Aunque no quiso confirmar su llegada, aseguró que el fichaje del entrenador se cerraría entre la tarde noche de ayer y el día de hoy y anunció que si se logra el ascenso lo más normal es que siga. «Las cosas que se hablan el consejo se quedan en el consejo. Lo normal es que esta tarde, esta noche, o mañana se cierre el fichaje. Tenemos que tener una idea global en la que seamos los protagonistas, tenemos esas condiciones entre nuestros futbolistas».

Al ser preguntado por si se había equivocado con Lisci, Miñambres respondió con un rotundo «no». El astorgano también habló sobre la lesión de Musonda, y reconoció que el jugador estaba roto tras el partido ya que pensaba que la lesión era más grave, pero confía en que se recupere y pueda ayudar al equipo en los partidos clave. «No es tan grave como el pensaba. Él estaba roto. Pero los partidos importantes van a llegar y es en esa zona de la temporada cuando los necesitaremos a todos». Sobre la afición confesó que no es fácil conectarse con el equipo cuando las cosas no van bien pero resaltó la importancia de su apoyo. «No es fácil conectarse con el equipo cuando no ves lo que quieres. No es fácil pero los necesitamos».