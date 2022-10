Si Javi Calleja agradeció aterrizar en Orriols con dos victorias consecutivas, el Levante confirmó en Ibiza que ha enderezado su rumbo hacia la cima del ascenso. Aunque fuera de manera momentánea, el combinado levantinista durmió en posiciones de promoción después de recuperar la ilusión de los que sueñan con codearse entre los mejores. Pese al gol en contra, y a las múltiples adversidades que se encontró el equipo durante la primera parte, el amor propio y, por encima de todo, una propuesta futbolística con mucho más protagonismo fueron argumentos de peso para conseguir un triunfo que le devuelve la credibilidad al Levante en su objetivo de ascender a la élite del fútbol español. Jorge De Frutos y Bouldini, además de ser los goleadores, dieron pie a que hubiese fiesta en Ibiza, para felicidad de una afición levantinista que se desplazó en masa para ver a su equipo renacer. Fue, sin duda, el comienzo de una etapa que arranca de la mejor manera posible.

La idea y el discurso de Javi Calleja no cayó en saco roto. El Levante, después de semanas de juego ramplón, mostró voluntad en manejar los hilos de la contienda. Un equipo más asociativo, sin nada de temor y alejado de la verticalidad. Queriendo mimar el balón, pero avanzando progresivamente a la portería contraria. Sin embargo, el Ibiza, sin intención de mirar de tú a tú a su adversario, logró ir por delante en el marcador al primer cuarto de hora. Ekain, partiendo desde la izquierda, detectó la internada de Nolito para que ex del Sevilla encontrase a un Cristian Herrera que batió a Cárdenas. Las expectativas, ante el relevo en el banquillo, quedaron reducidas tras el revés en forma de gol encajado. La eficacia del Ibiza, en su único acercamiento, sirvió para que el Levante se viese por debajo en el luminoso, aunque no renunció a su planteamiento de ser superiores con balón.

Coke celebró su gol... anulado

Montiel, en el ecuador del primer asalto, obligó a estirarse a Futazo después de ejecutar un disparo desde lejos, cuyo rechace remató De Frutos y terminó en saque de esquina. Curiosamente, ambos fueron protagonistas en la diana del empate, aunque antes, el Levante se vio envuelto en una serie de dificultades a las que se tuvo que reponer. Pese a que el árbitro invalidó el 2-0, obra del ex del Levante Coke Andújar, ya que el asistente, Cristian Herrera, recibió en posición antirreglamentaria, Guzmán Mansilla expulsó a Pablo Martínez por una entrada, a la altura del tobillo, sobre Ekain. Una serie de circunstancias que no solo no arrugaron a los de Calleja, sino que les impulsó a lograr el empate.

Montiel, en la media luna del centro del campo, y después de domar un cuero bajado al césped por Bouldini de manera elegante, cosió una asistencia magistral para romper la línea defensiva y para encontrar a un De Frutos que le puso la guinda a la jugada. Dos recortes, como si de fútbol sala se tratase, para dejar sentados a Martín y a Escobar y, posteriormente, superar la portería defendida por Fuzato. La primera conexión entre dos futbolistas destinados a brillar y a impulsar al combinado de Orriols hacia la cima de la Primera División, al igual que un tanto que devuelve al '18' a la felicidad que le arrebató la lesión en el ligamento lisfranc del pie.

El Levante se sobrepuso con un jugador menos

La inferioridad numérica importó poco a los levantinistas. La vuelta al césped de Can Misses, tras el paso por los vestuarios, no alteró al Levante. Valiente, peligroso y atrevido. Joni Montiel, de hecho, no tardó en avisar a la meta ibicenca con un disparo fuerte de falta que puso en complicaciones a Fuzato. No fue en forma de gol, pero el centrocampista madrileño encontró el trayecto hacia los tres puntos en la testa de Bouldini. El '20' botó una balón parado desde el perfil zurdo y el '22' conectó el esférico para darle la vuelta al luminoso. Después de abrir su cuenta anotadora contra el Leganés, el delantero vuelve a desprender las virtudes que llamaron la atención en el Ciutat para apostar por su incorporación en verano.

El Ibiza, mientras, no intimidó apenas la portería de Dani Cárdenas. Nolito, cinco minutos después de la reanudación, probó los guantes del canterano, pero solventó la acción sin dificultades. Fue la única vez que trasladó peligrosidad el cuadro celeste. Los de Javier Baraja apretaron en los últimos minutos, pero sin intimidar. Coke, en el último suspiro, asustó en el descuento, pero Cárdenas apareció nuevamente. Una victoria balsámica para mirar al futuro con optimismo.