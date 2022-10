El ‘20’ sueña, de la mano del cuadro de Orriols, con volver a codearse entre los mejores logrando el ascenso al finalizar la curso.

Dos asistencias en Ibiza y nominado a Mejor Jugador del Mes por parte de LaLiga. ¿Está en su mejor momento?

Estoy muy contento por cómo está saliendo todo. Tenemos que aprovechar esta dinámica que está teniendo el equipo. Al principio nos costaba ganar, pero con las victorias que conseguimos con Miñambres, y esta última con Calleja, nos ha dado mucha moral y confianza para darnos cuenta de que podemos lograr bastantes victorias seguidas.

En su presentación dijo que firmaba por el Levante para demostrar que puede ser titular y lo está consiguiendo.

Siento que era el momento de dar ese paso adelante. De madurar futbolísticamente para intentar lo que todo el mundo quiere: jugar en Primera División. En el Levante me están dando la oportunidad de competir. Creo que estoy haciendo las cosas bien y ayudando al equipo. Pero estoy más feliz aún por mis compañeros. La plantilla venía trabajando mucho y no conseguíamos victorias. Nos costaba bastante puntuar. En estas dos semanas hemos logrado lo que tanto deseábamos, por lo menos, para soltarnos un poco y empezar a darnos cuenta de que tenemos equipo de sobra para estar arriba.

¿Ve al equipo ascendiendo?

Sí. Sin desmerecer a cualquier otro equipo de la categoría, siento que tenemos la mejor plantilla de toda la Segunda División. Al final, lo nuestro es una obligación. Tenemos que estar arriba sí o sí por plantilla. Jugadores que, por circunstancias, están en Segunda pero, por nombre y calidad, tienen que estar en Primera. Pero siento que vamos a estar en la parte alta y que lo vamos a lograr.

¿Y seguir el próximo curso?

Aunque no consigamos el objetivo del ascenso, aquí me estoy sintiendo querido y valorado. Si es en Primera mucho mejor, me encantaría continuar. Pero si es en Segunda no pasaría nada.