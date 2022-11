El primer obstáculo del Levante en la Copa del Rey 22/23 será el estreno en partido oficial de Joan Femenías. El meta, que fue el fichaje con el que Felipe Miñambres dio comienzo a su planificación veraniega para confeccionar a la plantilla del ascenso, aguarda su momento después de que Calleja confirmase en rueda de prensa su presencia bajo palos ante el Olot. Tras 15 jornadas disputadas en LaLiga SmartBank, el nacido en Manacor es el único jugador granota que no se ha vestido de corto en competición, pero el torneo del KO le brinda la oportunidad de argumentar los motivos por los que se apostó por su incorporación en verano. Su entrenador ya apuesta por un guardameta que sabe cómo se desenvuelve por vivencias anteriores. «Sí, va a jugar Joan. Siempre me ha encantado y está haciendo un gran trabajo. Va a tener minutos ahora en la Copa», dijo el técnico en sala de prensa. Javi Calleja tiene la ilusión de ascender a Primera División sin descuidar la Copa del Rey, cuyo camino arranca este sábado en el estadio del Olot. Una cita donde quiere darles minutos a los menos protagonistas para que aumenten la competencia en el equipo. Además, con síntomas de ambición. «Nos tomamos la Copa con seriedad. Nuestra prioridad es ascender, pero ahora la liga está apartada. Queremos seguir ganando. ¿Si sería un fracaso no pasar? Ni me planteo caer en primera ronda. Nuestra obligación es pasar», dijo Calleja en rueda de prensa.