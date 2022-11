Los primeros coletazos del curso 22/23 no están siendo del todo beneficiosos para Marc Pubill, pero el canterano, cuando dispone de minutos, los exprime con la finalidad de no dejar de avanzar en su crecimiento futbolístico. El lateral vio recompensada su insistencia y su trabajo en la sombra con un gol (su estreno con el primer equipo) en Copa del Rey ante el Olot que reflejó sus capacidades como jugador: zancada, ímpetu y una potencia plasmada en un golpeo de balón que fue imparable para Batalla, guardameta del conjunto catalán. El tanto, aunque sea de manera simbólica, alivió a un futbolista que no ha contado con la confianza necesaria para demostrar sus cualidades, pero que le sirve para dar un paso al frente para elevar la competencia en la plantilla. «Quiero que todos se sientan importantes», dijo Javi Calleja en la rueda de prensa previa al duelo copero, mientras el técnico vela por la evolución del canterano. El motivo por el que Pubill recibe una inyección añadida a su ilusión de hacerse un hueco entre los mayores. El nacido en Mansera fue uno de los olvidados durante la etapa de Mehdi Nafti en el banquillo de Orriols. Pese a que jugó dos partidos con el técnico franco-tunecino, el canterano nunca recibió la confianza de un entrenador que no contó en sus planes con el ‘29’. El contexto fue, en ocasiones, complicado de digerir, pero la postura del lateral siempre ha sido la misma: trabajo, constancia y sacrificio. Tal fue su posición, que en encuentro contra el Andorra, correspondiente a su estreno esta temporada, jugó 70 minutos con una profunda herida a la altura de la rodilla que requirió de una intervención con ocho puntos de sutura. Su actitud ha sido trascendental no solo para no venirse abajo, sino para mirar al futuro con optimismo y con garantías para demostrar su potencial bajo un Javi Calleja que tiene en buena consideración al catalán.

El técnico madrileño lo quiere al cien por cien y el lateral es consciente de que no tiene que bajar las brazos.