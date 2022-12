Una hora después de que el mundo sepa quién es su campeón, a no ser que el pulso entre Argentina y Francia no se desequilibre en el tiempo reglamentario, el equipo granota no atenderá a lo que haya sucedido en Lusail, y mirará de frente al Eibar, otro candidato a subir a la élite del fútbol español, con la finalidad de que su escalada, iniciada cuando se contrató a Javi Calleja, se vea recompensada con cerrar la primera vuelta de LaLiga SmartBank en puestos de ascenso directo. El triunfo ante el Alavés fortaleció el discurso y dio músculo a la racha de once partidos sin perder en liga. De hecho, los tres puntos obtenidos en Mendizorroza trasladaron un mensaje: el Levante, además de transmitir la sensación de ser imparable, no es un rival asequible. Ni mucho menos, sencillo de tumbar. Y pese a que el Eibar muestre su candidatura a militar el año que viene en Primera con firmeza, Calleja lo tiene claro. «El Eibar viene con confianza, pero nosotros tenemos tanta o más que ellos», aseguró en rueda de prensa el entrenador madrileño.

El míster, de hecho, animó a su público a llenar las gradas del Ciutat sabiendo que su afición no fallará en la que será una cita de gran importancia. Al técnico levantinista le da igual con quién irán sus seguidores. Si con Argentina o con Francia. No obstante, lo que sabe de primera mano es que no hay una sensación mejor que la de ver jugar al Levante. Un cosquilleo que no es indiferente entre los levantinistas. «Para mí, siempre que juega el Levante es el mejor partido», dijo Calleja. Sobre todo, ante un Eibar que llega a Orriols en un gran estado de forma, tras cosechar tres victorias de manera consecutiva