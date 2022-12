El Levante UD recibe esta tarde la visita del FC Andorra (19:00 horas) en el último partido del año, con el que la parroquia granota quiere despedir con victoria en su feudo, un difícil año 2022 que le ha traído mas penas que alegrías a la afición granota y que ha estado marcado por el descenso a LaLiga Smartbank tras cinco años en la máxima categoría del fútbol español. Tras imponerse con facilidad al Olot (0-4) en la primera ronda de la Copa del Rey, el Levante no corrió la misma suerte que otros equipos de la división de plata y quedó emparejado para la segunda ronda con un equipo de su misma categoría.

El Andorra no es un desconocido para la plantilla granota. Ya que el pasado 1 de octubre el Levante, que bajo las órdenes de Mehdi Nafti no terminaba de carburar, visitó el Principado y ahondó la crisis deportiva (3-1) que acabaría con el francotunecino tras una nueva derrota en la semana siguiente. Los granotas no supieron aprovechar el gol tempranero que anotó Roger Brugué en el minuto 7 y vieron como en cinco fatídicos minutos, entre el 58 y el 62, los andorranos lograban darle la vuelta al marcador.

En los banquillos del Ciutat de Valencia se sentarán dos entrenadores con pasado en común: Javi Calleja y Éder Sarabia crecieron como entrenadores en las categorías inferiores del Villarreal CF e incluso llegaron a formar parte del mismo cuerpo técnico en la temporada 12/13 al frente del Juvenil A groguet.

El bilbaíno era el entrenador principal mientras que el técnico granota, que también estaba al frente del Cadete, era el asistente de un equipo que acabaría proclamándose campeón de la División de Honor con mucha autoridad tras cosechar 22 victorias, 6 empates y solo 2 derrotas. Ambos entrenadores fueron preguntados en el día de ayer por esta etapa, y los dos técnicos aseguraron conocer «muy bien» al otro. Éder Sarabia habló sobre la labor del complutense en el Levante: «Se nota la mano de Javi Calleja. Visitamos a un equipazo, de Primera. Les costó adaptarse por el duro golpe del descenso, pero han cogido estabilidad. Tienen jugadores buenísimos y ya están arriba en Liga» aseguró. La afición granota no olvidará la última vez que se disputó un partido de Copa del Rey en Orriols. Con el orgullo de haber llegado a las semifinales del torneo y con la tristeza de recordar cómo se escapaba la posibilidad de jugar una final por un desafortunado rebote en la segunda mitad de la prórroga, que clasificaba al Athletic para una nueva final ante el FC Barcelona.

No obstante, en aquella -ya lejana- temporada 20/21, marcada por los estadios vacíos y los positivos por Covid-19, la afición granota pudo vivir uno de los mejores momentos de los últimos años, desgraciadamente desde sus casas, cuando Roger Martí anotaba el solitario gol en el último minuto de la prórroga, con el que los de Paco López doblegaban al Villarreal y lograban el billete para unas semifinales.