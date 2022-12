El Getafe, próximo rival, ha hecho acto de presencia, en más de una ocasión, en los despachos del Ciutat de València durante el último año y medio, con la previsión de que siga dejándose ver en un futuro, con la finalidad de hacerse con los servicios de Jorge De Frutos. No obstante, el relato arrancó en el verano de 2021. En un mercado de fichajes marcado por la necesidad de vender ante los efectos económicos de la pandemia, el nacido en Navares de Enmedio fue el único futbolista del Levante que recibió ofertas. El conjunto azulón y el Niza llamaron a su puerta, pero en Orriols, pese a su necesidad de vender jugadores para equilibrar cuentas, no querían dejarle escapar salvo oferta desorbitada conscientes del talento que tenían en sus filas. No obstante, el transcurso de la temporada 21/22, marcada por la insufrible racha de partidos sin ganar y por una dinámica que desembocó en descenso, provocó que el Getafe volviese a poner al futbolista en su órbita pese a haberlo mantenido en su lista de fuertes intereses.

Mientras, Jorge De Frutos tiró del carro pese a la gran dificultad que adquirió el reto de la salvación. Por momentos, se convirtió en diferencial, hasta que una lesión en el ligamento lisfranc del pie hizo que no jugase más en los dos últimos meses de competición, cerrado con siete asistencias y cuatro goles en su casillero. De hecho, su estado físico fue la excusa por la que el Getafe, el pasado verano, intentó ficharlo a un precio que no corresponde a su potencial. En agosto puso sobre la mesa una oferta de cuatro millones que fue incrementando con el paso de los días, mientras el Levante se hizo fuerte en la negociación. Se negó a malvenderlo y trasladó que físicamente estuvo siempre en óptimas condiciones para competir. Y pese a que Ángel Torres subió su puja a 12 millones el último día de mercado, el club priorizó mantener a sus estrellas por encima de lo económico para pelear por volver a Primera con garantías.