¿Cómo afronta su nuevo desafío?

Con muchísima ilusión. Siendo consciente de la responsabilidad y la exigencia que hay, pero vemos un proyecto ilusionante y queremos darlo todo. Sabemos de la exigencia, pero no nos resta ni un mínimo de ilusión ni de disfrutar cada día para sacar el máximo rendimiento a nuestros futbolistas. Como así intentamos hacer en cada año que estuvimos el Levante.

Y en plena escalada, se mide a su Levante. ¿Qué se le pasa por la cabeza?

Ahora mismo, lo que se me pasa por la cabeza es hacer una buena semana de trabajo y en analizar a un Levante que bien conozco. Pero, seguramente, cuando llegue el día de partido habrá un vaivén de emociones. Como profesionales, en el día a día tratas de mejorar para que tu equipo rinda bien. Cuando empiece el partido lo mismo, cada uno defenderá lo suyo. Sin embargo, no hace falta esconder los sentimientos. Serán importantes cuando llegue al estadio. Me van a venir muchísimas emociones y muchísimos sentimientos a la cabeza, y todos muy positivos. Además, será la primera vez que vuelva al Ciutat desde mi destitución, así que imagínate...

¿Se imaginó estar tanto tiempo dirigiendo en Orriols?

En ese momento no piensas en nada de eso. Solo piensas en hacer un buen trabajo para obtener resultados positivos para el club. Cuando llevas cierto tiempo entrenando y tienes experiencia sabes que es muy difícil mantenerte en un club durante muchos años, pero no piensas en eso. Solamente piensas en trabajar, en disfrutar del día a día, en sacar el máximo rendimiento a lo que tienes… Afortunadamente las cosas fueron saliendo bien. No es fácil mantenerte tanto tiempo en un mismo equipo en la élite.

¿Qué es lo que más valora de su estancia en el Levante?

Muchísimas cosas. Le doy muchísimo valor al cariño de la gente, al respeto de la gente, valoro a las personas del club, a los jugadores… Muchísimas cosas. Poniéndolo todo en una balanza, la balanza se inclina favorablemente mucho más a lo positivo que a lo menos bueno. Eso siempre va a quedar ahí.

Sin embargo, poca gente pensó que su etapa en el Levante iba a terminar como acabó.

Si hubiésemos podido elegir una salida no hubiésemos elegido esa, pero fue la que nos tocó vivir. Los entrenadores tenemos que convivir con los resultados, y cuando no funcionan, se toman decisiones y hay que asumirlo. Insisto en que no hubiésemos deseado esa manera de romper nuestro compromiso con el Levante, pero creo que hubo mucho respeto y mucho cariño cuando se dio.

¿Qué cree que pasó? ¿Sobró la última temporada? ¿Hacía falta un revolución de plantilla? ¿No se supo cerrar el ciclo?

Hay muchos factores que influyen, pero fundamentalmente, y el principal, fueron los resultados. Los que toman decisiones están viendo cosas que, a lo mejor, no las vemos en ese momento desde dentro y creen que esa es la mejor para el club. Tampoco me he parado mucho a pensar. Tengo mi propia opinión, evidentemente, sobre muchas cosas que sucedieron externas, que se podrían haber gestionado de otra manera, pero ya está. Es mi opinión y la que transmito a mi gente más cercana. Tampoco quiero decir que sea la verdad, pero, insisto, a mí me echan los resultados. Porque si los resultados hubiesen sido favorables, o si, en mi último partido, Morales no falla el penalti contra el Mallorca y empatamos a uno, el destino hubiera sido distinto.

¿Puede que al Levante de Paco López se le marcaron objetivos que no correspondían con lo que podía ofrecer la plantilla?

Siempre he creído que, después de cada temporada, las expectativas crecían por encima de las posibilidades reales. Pero también, y ahora pasado un tiempo, entiendo esas expectativas porque las generábamos nosotros.

¿Piensa que faltó paciencia a la hora de tomar una decisión sobre su futuro?

No se puede comparar con otros contextos porque fueron diferentes. Los motivos reales por los que se tomó la decisión de destituirme no los sé. Ellos creían que era lo mejor y tomaron esa decisión. No voy a entrar a valorar si se precipitaron o si no.

¿Hubiera salvado al equipo de no haber sido destituido?

Siempre, rotundamente, he dicho que sí, pero eso no significa que tenga razón. Simplemente me remito a las pruebas de años anteriores. A que la plantilla era similar a la de temporadas anteriores, a que conocía al equipo, a que todas las temporadas habíamos tenido altibajos y que aún quedaba mucha liga por delante. No obstante, aunque dé mil argumentos por los que pensaba que podíamos salvar la categoría, no significa que sea verdad. Desde dentro del club entendía que era lo mejor para el equipo, pero desconozco los argumentos que tenían para tomar esa decisión.

¿Piensa que su obra quedó sin terminar?

Personalmente, considero que hay etapas que se cierran y ya esta. Se consideró en ese momento que se cerraba una etapa en nuestro trabajo y ahora hay otras circunstancias, otros momentos y hay otros profesionales que, seguro, van a tratar de llevar al Levante hacia donde merece estar.

¿Sigue manteniendo buena relación con Quico Catalán?

Sí. Con el presidente tengo muy buena relación. Es verdad que no somos de estar en contacto ni de hablar mucho pero el cariño está ahí. De hecho, este verano falleció mi padre y estuvo acompañándome. Tanto él, como su familia y el club. Sigue existiendo un cariño muy especial entre su familia y la mía.

Al Levante de Paco López se le recuerda por ser el matagigantes. ¿Con qué momento se queda?

Es difícil quedarme con alguno, pero siempre lo he dicho y me mantengo. Por lo que viví en ese momento, por lo que percibía en el estadio y por cómo se vivió este partido, me quedo con el 5-4 contra el Barça. Es inolvidable.

¿Le gustaría volver en un futuro?

El Levante lo considero mi casa. Le tengo mucho cariño y el fútbol da muchas vueltas. Nunca se sabe. No quiero que se malinterprete, simplemente, por respeto a los profesionales que hay ahora, pero, lógicamente, uno siempre va a estar abierto a entrenar y a disfrutar de esta profesión. Nunca sabremos si los caminos se volverán a juntar, pero sea así o no, todo el mundo sabe que le deseo lo mejor al Levante y la considero mi casa.