El Levante de Javi Calleja, termine como termine la temporada, será recordado siempre por ser un conjunto que perdurará en la eternidad granota. Después de vencer al Granada, el equipo superó su mejor racha de partidos consecutivos sin perder en competición liguera en su historia centenaria. Catorce son los encuentros, sin contar los jugados en Copa del Rey, en los que los granotas desconocen las sensaciones que producen las derrotas. Sin embargo, y aunque la estadística solo reside dentro del campeonato nacional, el Levante quiere seguir cosechando alegrías y estirar su reseñable estado de forma en un torneo del ko donde también ha vivido momentos para el recuerdo. Sin ir más lejos, el enfrentamiento contra el Getafe donde Wesley Moraes, con su diana en el descuento, desató la euforia de un Ciutat de València inmerso en la felicidad y en la ilusión que le produce su Levante. Por ello, el combinado dirigido por Javi Calleja mira de frente su próximo desafío, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, con la intención de disfrutar. Y, por qué no, tumbar a uno de los mejores clubes del panorama nacional.

Eufóricos por vencer a un rival directo como el Granada, pero conscientes de que aún queda mucho camino por recorrer, el Levante cuenta las horas para enfrentarse al combinado colchonero. Dentro del vestuario hay ganas de ver hasta dónde llega un potencial que, en Segunda División, rompe con cualquier estadística y está siendo temida por el resto de adversarios de la categoría de plata. No en vano, servirá, sobre todo, para disfrutar. Así lo contempla el equipo, aunque se ve, según reflejaron varios futbolistas después de ganarle al Granada, con capacidad de pagar otra ronda en Copa del Rey.

De manera pública, Calleja confesó cuáles son las sensaciones previas al duelo contra los colchoneros. Antes de medirse a los nazarís dijo que «es un gran equipo, pero en estos momentos no lo miro ni de reojo. Solo me fijo en el Granada». Ahora, su mente ya está en el Atlético. «Nuestro principal objetivo es el ascenso directo, pero no tenemos nada que perder ante el Atlético, podemos jugar sin presión y disfrutar. Vamos a ir con toda la ilusión de ir pasando».