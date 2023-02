La dinámica de 16 partidos sin perder en liga le tiene preparada al Levante más alegrías. El camino del ascenso, con sus obstáculos y sus altibajos, se recorre con firmeza y sin bajar el listón. En esas está el combinado dirigido por Javi Calleja, aunque la racha de imbatibilidad que se vive en Orriols no está sirviendo para alcanzar una de las dos posiciones que permiten subir a la élite directamente. Sin embargo, la carrera de fondo en la que está sumergido el conjunto levantinista no se detiene. La Segunda División no da respiro, pero otorga el beneplácito de insistir en los objetivos. El Levante, una semana después de volver a la senda del triunfo tras vencer al Burgos, y ratificar una velocidad de crucero a la que solo le queda romper el techo de la segunda plaza, viaja a Cartagonova para dar más argumentos en su ilusión de ascender, pero sabiendo que se adentrará en una auténtica batalla por los puntos y que tiene tintes de revancha en ambos lados.

El equipo granota empezó a torcer su transcurso en la categoría de plata del fútbol español cuando se enfrentaron a los de Luis Carrión, quienes cuatro meses después de conquistar el Ciutat de València, se encuentran en una crisis de resultados que le han despegado de su pelea por entrar en puestos de promoción. Vencer en su visita a tierras cartaginenses será trascendental para igualar su distancia con un Eibar que cayó en su visita a Mendizorroza y que catapultó al Alavés a la tercera plaza de la clasificación. No obstante, Javi Calleja desconfía de un Cartagena que le tiene ganas al Levante al considerar que aquel inolvidable 3-5 perjudicó su historia más reciente. «No me fío en absoluto. Tenemos como referencia el partido de ida, por lo complicado que fue. El Cartagena ha mejorado con los refuerzos. Si pensamos que vamos a ganar paseándonos porque ellos llevan siete partidos sin perder estamos muy equivocados. Estamos mentalizados de lo duro que va a ser el partido y lo difícil que nos lo van a poner. Pensamos en nosotros y hay que demostrarlo en el campo», aseguró el entrenador granota antes del decisivo encuentro de esta jornada. 600 irreductibles Pese a ello, el Levante tiene motivos más que de sobra para asaltar Cartagonova independientemente de los puntos y las dinámicas. La afición, casi trece años después de aquel inolvidable 3-5, volverá a pisar el estadio del Cartagena no solo con la intención de rememorar recuerdos eternos, sino también de llevar en volandas a los suyos hacia la victoria. Después de estar presentes en Andorra, en Ibiza, en Leganés y en numerosos desplazamientos, más de 600 volverán a Cartagonova para dar un golpe sobre la mesa del ascenso. «No se hacen una idea lo que nos reconforta y motiva para ir a por el objetivo. Les aseguro que lo vamos a dar todo para que se vayan contentos a casa», dijo Calleja, pocas horas de la que será una auténtica batalla