No solo es llegar: también hay que mantenerse. El Levante, que alcanzó por primera vez los puestos de ascenso directo esta temporada, debe volver a sumar los tres puntos en su afición para seguir en el buen camino hacia Primera. Los de Javi Calleja ya han comprobado que cualquier rival puede poner en apuros a los candidatos al ascenso y necesitarán, una vez más, de su mejor versión para imponerse al conjunto del principado.

Los granotas, de hecho, ponen a prueba su racha de diecisiete partidos invictos ante uno de los tres rivales que le han hecho hincar la rodilla este año, que además es el único que ha sido capaz de marcarle tres goles e imponerse por dos de diferencia en aquel 3-1 en el Principado. Un dato que demuestra que el equipo de Éder Sarabia es una amenaza mayor que lo que dicen sus últimos resultados: ha caído al decimoquinto puesto después de cuatro derrotas consecutivas. Es, por cierto, el tercer choque de la temporada entre ambos tras el de la Copa del Rey, con triunfo granota por 2-1.

Ganar hoy tiene un premio adicional: dormir, a la espera de lo que haga Las Palmas, líderes. Calleja recupera a Iborra tras la sanción y a Musonda después de superar unas molestias y ya los tiene a todos salvo Brugui y Mustafi. La semana, además, viene marcada por la fantástica noticia de la renovación de Pablo Martínez hasta 2026. Aunque el técnico madrileño no descartó en rueda de prensa el regreso del ‘10’, el once apunta a ser muy similar al que consiguió la victoria contra el Cartagena el pasado domingo. El último partido reforzó especialmente a un hombre clave como Jorge de Frutos, autor de las dos asistencias y cada vez más cerca de su mejor versión. Otro de los que dieron un golpe de la mesa fue Marc Pubill, que tiene muchos números para volver a ser su compañero de baile en la banda derecha del conjunto de Orriols. También serán necesarias la inspiración goleadora de Bouldini, que ya demostró que el susto ante el Burgos no fue nada, y la magia de hombres como Campaña, Pepelu o Joni Montiel. Además, evidentemente, de mantener el rigor defensivo y la seguridad de Dani Cárdenas bajo los palos.