Las lesiones vuelven a cebarse con José Gómez Campaña. El centrocampista, en su pico de forma más alto de la temporada, tendrá que volver a detener su actividad física por una recaída. Después de las pruebas efectuadas durante el día de ayer, el club anunció que el andaluz sufre una lesión en el cuádriceps que le mantendrá apartado de los terrenos de juego durante 4 semanas. El ‘24’, en su punto de rendimiento más elevado tras 27 jornadas de campeonato transcurridas, sintió el dolor a los cinco minutos de arrancar el partido contra el Andorra y se vio incapacitado para continuar sobre el verde del Ciutat de València. Un frenazo en seco en toda regla para un jugador que estaba siendo tendencia en Orriols después de reencontrarse con su mejor versión y a base de grandes actuaciones, pero que no altera su mentalidad de pelear por el ascenso a Primera División.

José Campaña, antes de que se anunciase oficialmente el parte médico de su lesión, comunicó en sus redes sociales su pesar por detener su presencia en los planes de Javi Calleja por tercera vez este curso, al igual que transmitió sus ganas de regresar cuanto antes para ayudar a su equipo para lograr su objetivo: volver a la élite del fútbol español. «Ninguna lesión me va a quitar las ganas de devolver a este club al lugar que merece: Primera División. Me he vuelto a caer y me volveré a levantar. En cuanto pueda estaré otra vez en el césped ayudando a los míos. Al final, de eso se trata, de resistir una y otra vez los golpes», expresó el andaluz en sus canales de comunicación.

En su mejor momento

El centrocampista sufrió el percance físico en su mejor momento de la temporada, después de tener que interrumpir su actividad física en dos ocasiones. En el Carlos Tartiere, el medio se lesionó en el ligamento deltoideo del tobillo izquierdo y estuvo ausente durante ocho enfrentamientos ligueros, y contra el Eibar padeció la lesión con la que recayó frente al Andorra. Después de que el club confirmase su alto en el camino en términos deportivos, José Campaña cuenta los días para reaparecer en los planes de su Levante. Y, por encima de todo, devolver a su club a Primera División