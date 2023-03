El boxeo fue el mejor refugio para esta joven de Massanassa que llegó a jugar en el Levante UD y en el Valencia CF y que siete años después se ha ceñido el máximo cinturón continental, conquistado a los puntos en Roma el pasado viernes ante la italiana defensora del título Anna Lisa Brozzi, con toda la dificultad que implica convencer a los jueces a domicilio. Cuatro meses después de la sexta corona europea de Kiko Martínez, otra Martínez, Sheila, también del peso pluma, ha estrenado su palmarés. Y como el ilicitano, envuelta en los colores de su equipo, en su caso el azul y grana de los granotas.

¿Ha podido asimilar ya lo logrado o sigue en una nube?

Estoy empezando a creérmelo un poco ahora, porque el fin de semana aún estaba en una nube. Nada más regresar, me fui al campo del Levante UD a hacer el saque de honor. Me lo pasé genial en el campo del Levante.

Es la única campeona de Europa peso pluma española.

Al final todo esfuerzo tiene su recompensa. Superorgullosa de hacer historia.

¿Por qué cambió el fútbol por el boxeo?

En ese momento pasé por una mala época de mi vida, y tuve la oportunidad de probar un club de boxeo, y el primer día ya me enamoré, y al mes empecé a competir, con 17 años.

¿Hubo un tiempo que llegó a estar durmiendo en la calle?

No me gustaría recalcarlo porque fue una época de mi vida que quiero dejar atrás, y por eso digo que pasé una mala época, con 17 años. Fue casi un mes, y después no todo fue tan bonito. Pero son cosas que pasan y eso es lo que te hace ser más fuerte.

Pero su caso es un ejemplo de que se puede llegar a la cima desde tan abajo. ¿Se considera un referente?

A mí me gustaría poder decirle a la gente que de todo se sale, y aunque pases un mal momento, que hagan cosas que le inspiren y que se pongan objetivos que al final se puede salir de ese problema. Sea boxeo, sea ciclismo o cualquier otro deporte.

¿El título europeo le abrirá puertas: defenderlo, Mundial... ¿El reto ahora cuál es?

Lo estamos hablando. Tenemos que ver qué hacer, pero alguna se está oliendo. Puede ser que nos llamen para un Mundial, Las Vegas o algo así. Y eso es más importante. Sería muy importante.

¿Al final del combate en Roma se sentía ganadora, antes de la decisión de los jueces?

Sí, me sentía ganadora, sí. La verdad que fue muy buena pelea, hice el trabajo de pe a pa. El primer asalto un poco raro porque no me esperaba que ella iba a salir ‘a matar’ desde el primer momento, pero una vez que dominé la distancia, dije: ‘a por ella’.

¿Tiene algo más en común con Kiko Martínez: apellido, peso, título, bandera...?

Muchos me dicen que soy un Kiko pero en chica, que hasta la manera de hablar es igual. Pero no tenemos nada que ver. Le conozco personalmente, es de Elche, yo estoy en Benidorm, alguna vez que he ido a entrenar nos hemos visto y hemos hablado. Me empezó a contar anécdotas, a decir lo que cuesta ganar fuera. Es una persona que me inspira a crecer.

¿Se ve con 36 años como él con media docena de cinturones europeos?

Me encantaría verme con 6 cinturones de Europa, del mundo, de todo, la habitación llena de cinturones, hacer carrera en el boxeo.