Al Levante se le acumulan los problemas en el tramo de competición menos idóneo. Las dudas tras el empate contra el Albacete empiezan a brotar. Sobre todo, ante la inoperancia ofensiva de un equipo que, pese a lo mucho que produce, es incapaz de marcar. No obstante, la peor noticia del punto logrado ante el cuadro manchego no fue la oportunidad perdida de reducir distancias con el ascenso directo, sino la lesión de Pablo Martínez. El feo gesto que hizo su rodilla, las muestras de dolor que reflejó tendido sobre el terreno de juego y su retirada en camilla del verde no invitaron al optimismo. Las esperanzas, de hecho, desaparecieron en el momento en el que las pruebas médicas determinaron el alcance de su lesión al suponer un revés de grandes dimensiones, que aterriza en medio de una plaga de lesiones y mientras el Levante genera cierto nerviosismo en su entorno tras dos partidos sin ganar.

El centrocampista se perderá todo lo que resta de temporada tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que le mantendrá apartado de los terrenos de juego durante, como mínimo, seis meses. El percance físico que sufrió el ‘6’ le obliga a pasar por el quirófano, a través de una intervención que será programada por el Doctor Ernesto Fernández y que ya trazó su hoja de ruta durante la tarde de ayer. El medio hizo que saltaran las alarmas en el Ciutat de València cuando, a la media hora de encuentro, salió mal parado en un lance del juego y cayó sobre el verde de Orriols con claros síntomas de dolor. Incapaz de levantarse por su propio pie y entre lágrimas, las asistencias médicas tuvieron que retirar a Pablo Martínez del terreno de juego en camilla, y una vez finalizó el partido, Calleja confirmó las negativas sensaciones que se palparon en primera instancia. «Tiene mala pinta. No somos muy optimistas. Es la peor noticia del partido con diferencia», dijo el entrenador del Levante.