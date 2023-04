La crisis se ha instalado en el peor momento de la temporada para el Levante. El equipo de Orriols suma una victoria en los últimos cinco partidos que han desinflado su candidatura a un ascenso que, pese a las unidades perdidas por el camino, sigue estando a menos de un encuentro de distancia. El golpe que supuso el empate contra el Zaragoza fue suavizado con el empate del Eibar en Oviedo y la derrota del Granada ante el Sporting en El Molinón. El ascenso directo, que lo marca el conjunto de Paco López, se encuentra a un punto de diferencia y el liderato a cuatro unidades, pero ninguna cábala y ningún cálculo será válido si se tropieza en Ipurúa. El combinado de Javi Calleja no puede permitirse más frenazos ni desaprovechar más oportunidades, y el vestuario, cabreado y rabioso por la imagen mostrada en el Ciutat de València ante el Zaragoza, es consciente de ello. Por delante, el Levante tiene ocho finales a cara o cruz, y la cita del domingo es trascendental para pelear por subir a Primera División.

Según pudo saber SUPER, a la plantilla no se le pasa otro escenario por la cabeza que no sea el de darlo todo en el campo del Eibar, sabiendo que lo que resta de competición será exigente, pero que la visita a tierras vascas es crucial para mantener vivo el sueño del ascenso a Primera Divisón por la vía directa. Ganar, de hecho, es la única opción que se contempla por diferentes motivos. Dentro del plano clasificatorio, por recortarle a un rival directo, por el golpe que supondría encima de la mesa y por la inyección anímica que le imprimiría al equipo. Ipúrua no solo será una auténtica batalla por el ascenso, sino también una prueba de fuego en toda regla.