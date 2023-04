Joni Montiel es el futbolista más en forma del Levante a base de grandes actuaciones. El madrileño, tras sumar dos dianas de manera consecutiva, tira del carro en un equipo que no transmite positivas sensaciones, pero confía en un grupo que no va a bajar los brazos en el tramo final de competición. Todos sueñan con volver a Primera División y pelearán por conseguirlo. «Es verdad que no estamos consiguiendo sumar de a tres tan seguido pero veo al equipo bien, hablé hace poco de dar un paso adelante a nivel colectivo con balón y creo que lo estamos haciendo. El otro día la primera parte fue buena y el inicio de la segunda espectacular, pero no conseguimos matar el partido. Pero seguimos en esa línea de trabajar con ilusión de lograr los tres puntos esta semana», reconoció el ‘20’ en los medios del club levantinista. «Estoy contento, estoy sumando goles. Creo que es mi mejor momento anotador. El otro día no sirvió para ganar. que es lo que merece la pena, pero esta semana estamos preparando bien el partido para intentar sacar los tres puntos en Eibar y luego hacernos fuertes en casa lo que queda», aseguró.