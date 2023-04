Empate a nada del Levante en el Estadio de Gran Canaria, en un partido que fue claramente de más a menos para los de Calleja, que supo hacer daño en los primeros minutos encontrando la espalda de la zaga canaria con desmarques de Cantero y descargas de cara de Wesley. Más allá del inicio fulgurante, el cuadro de García Pimienta ajustó a medida que avanzó el partido, y el partido fue decayendo, tanto en intensidad como en ocasiones.

No tardaron en llegar las ocasiones. En concreto en el minuto 8, y a manos de Cantero. Combinaba vertiginosamente el Levante cerca de la galleta del centro del campo, para terminar lanzando al espacio a Cantero con un balón en profundidad milimétrico de Campaña. Sin embargo, tras una carrera de más de 30 metros, disparaba ajustado al palo derecho de Valles, pero sin encontrar portería en la posición de mano a mano.

No daba respiro el partido, que cogió velocidad de crucero, al igual que el centro del campo granota, que con una rápida transición encontraba de nuevo la espalda canaria. Campaña recibió en banda izquierda y, con una visión periférica puso el balón con su pierna izquierda a placer para que rematara Cantero prácticamente a puerta vacía. Incomprensiblemente, el madrileño remató el pase de la muerte directamente fuera. De nuevo una oportunidad clara de anotar desperdiciada, esta imperdonable.

Finalizó la primera mitad con un conato de tangana, que le acabó saliendo caro al cuadro de Calleja. El guardameta amarillo atajó un balón dividido dentro del área, por el que acabaron chocando tanto defensor local como atacante visitante acabaron chocando, estimando los canarios que buscado por parte del jugador levantinista. La pequeña trifulca se saldó con amarilla para Jorge De Frutos, que se mostró prácticamente desapercibido en los primeros 45 minutos. La amonestación hace que el segoviano se pierda el trascendental choque de la jornada próxima ante el Alavés al cumplir ciclo de amonestaciones. La primera de la segunda mitad, de nuevo fue para el Levante, y de nuevo clamorosa. Campaña, con un precioso centro tocado al interior del área, encontró la cabeza de Iborra, que conectó un potente testarazo que se marchó por encima del travesaño. Volvía a golpear primero el cuadro granota en los primeros minutos, pero de nuevo perdonando. Decidió agitar el árbol Calleja sacando del campo a un cansado Cantero para dar entrada a Bouldini, con tan mala suerte que Wesley cayó lesionado un minuto después. El Levante gastó dos ventanas de cambios en apenas tres minutos. Nueva pareja de delanteros a escena, tras un rendimiento muy de más a menos de la dupla que partió de inicio.

En una segunda mitad en la que prácticamente no hubo ocasiones reseñables, la mala noticia llegó en forma de segunda lesión. Esta vez Campaña, que estaba siendo el mejor del partido, se marchó cojeando de su rodilla derecha. Calleja dio entrada a Montiel, que sin llegar a tener la influencia del sevillano en el juego, le dio vida al cuadro levantinista, que creció en los últimos 15 minutos. Ese crecimiento se tradujo en aproximaciones, más que en acciones reales de peligro. No obstante, la tuvo Róber Ibáñez en el último minuto de la prolongación. Joni conectó un taconazo para encontrar al valenciano, que en un mano a mano con poco ángulo, no consiguió encontrar portería.

Reparto de puntos que sabe a poco, sobre todo por las ocasiones desperdiciadas, y que da continuidad a la desescalada que está sufriendo el Levante en este tramo final de temporada. Tan solo una victoria en ocho partidos.