La fiesta del fútbol femenino en València se cerró en tablas en el luminoso. Levante y Valencia, tras sellar sus aspiraciones esta temporada, firmaron un empate después de protagonizar un encuentro de alto nivel, pero donde las granotas se quedaron con la miel en los labios al no ponerle la guinda a su clasificación para la Champions con tres puntos para su afición en el Ciutat de València.

Al Levante Femenino le sobraron motivos para celebrar. Una temporada sobresaliente, cuya guinda ha sido la de una clasificación para la Champions que pasará a la historia de la entidad, y un Ciutat de València que recibió a sus futbolistas con un aliento más que merecido, fue la fuerza con las que las futbolistas entrenadas por Sánchez Vera salieron, desde el primer minuto, con ánimo de aplastar y de quitarse la espina del Derbi de la primera vuelta en Mestalla. De hecho, el equipo granota rozó el tanto inicial de cabeza, mediante una Natasha Andonova y una Tatiana Pinto que, por muy poco, no superaron a Enith Salón. Sus testarazos se produjeron en los primeros cinco minutos de partido, con el Levante volcado y arrinconando a un Valencia al que le costó en los compases iniciales. Al cuarto de hora, Mayra y Alba Redondo también probaron a una guardameta inspirada y que fue de las mejores del conjunto de Jesús Oliva. Sin embargo, sorprendieron en el minuto 18 en su primera ocasión visitante. Un centro desde la derecha de Asun, en el que Antonio Silva calculó mal en su intento de despeje, fue domado por Portalés para, con un disparo cruzado, superar a Tarazona. Pese a ello, el Levante no cambió su plan de partido, y a través de una jugada de estrategia, logró el empate. María Méndez, detectando una prolongación de Paula Tomás, golpeó el balón para batir, desde el área pequeña, a Enit. Los decibelios del Derbi fueron en aumento, de la misma manera en la que la igualdad entró en el césped del Ciutat de València. Con Alba Redondo y Mayra Ramírez como principales argumentos de peligro granota, ambas protagonizaron las más claras tras el descanso. Pese a ello, el Valencia vio la insistencia de las levantinistas como el contexto idóneo para que el partido entrase en un ida y vuelta, donde Asun, en medio de las embestidas, silenció el Ciutat con un lanzamiento que se fue rozando la escuadra. No en vano, la victoria estuvo más cerca del bando local. Sobre todo, tras un balón de Estela, a la cabeza de una Tatiana que esperó en boca de gol, y que no lo culminó poniendo a su equipo por delante. La victoria estuvo cerca, pero el Levante, pese a tener el objetivo en el bolsillo, se quedó a medias.