Javi Calleja se mostró entusiasmado, feliz de ver a su plantilla cómo va creciendo en las últimas semanas y satisfecho por la imagen mostrada en el Carlos Belmonte. Sin embargo, «en el fútbol puede pasar cualquier cosa», por lo que el técnico quiere ver a su equipo tan enchufado, o más si cabe, como en el partido de ida. «El equipo está bien. El resultado no nos da confianza para salir relajados, sino para salir motivados. Estamos bien físicamente y con energía. Sol falta que llegue el partido, lo deseamos todos», aseguró el técnico en rueda de prensa.

El entrenador levantinista, ante las situaciones improbables que se han visto en el fútbol, insiste en que el partido se debe tratar como si lo sucedido en el Belmonte no tuviera trascendencia. La clave pasa por ganar y, sobre todo, por convencer. Además, Calleja siempre sale a ganar los partidos, tal y como aseguró en su comparecencia previa al duelo ante el Albacete. «Imposible en el fútbol no hay nada. Hay que hacer un partido bueno y saber jugarlo. No vamos a salir a especular. No sé plantear un partido para empatar. Es la mejor manera de asegurarse hacer un buen encuentro y pasar la eliminatoria. No voy a salir con un planteamiento defensivo, hay que ser inteligentes. El resultado de ida no es definitivo».

A pesar del resultado negativo, el Albacete saldrá a tumba abierta y Javi Calleja es consciente de ello. «Van a mantener su ADN, es un equipo valiente que busca portería contraria. Lo va a intentar e irán a arriesgar, aunque sin volverse locos. Jugar al todo o nada tiene más que perder que ganar. Hacen muy bien las cosas. Me espero que vayan a por todas y que salgan muy fuertes desde el inicio. Tenemos que llevar el partido a donde nos interesa. El Albacete es capaz de todo. Tiene jugadores para plantear mil dificultades, no podemos fiarnos», siguió un entrenador que espera que la afición, que siempre ha estado al lado de su equipo, les lleve en volandas hacia el pase a la final de los playoff. Un play-off es diferente a lo vivido hasta ahora. «Se vio el otro día que el ambiente de los nuestros fue bueno y ahora toca hacerse fuerte en casa con todo nuestro público. Cuanto más arropados estemos, más lo notaremos», finalizó un Calleja ilusionado con el partido.