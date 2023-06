El entrenador del Levante UD, Javi Calleja, no quiso lanzar las campanas al vuelo después del meritorio empate arrancado en Mendizorroza. Un muy buen resultado, pero para nada definitivo en el sueño del ascenso: «Hubiese firmado habérnoslo jugado en casa, pero como en ascenso directo no ha podido ser, lo soñado es esto. No va a ser nada fácil. No hay nada hecho. Ellos nos han puesto en muchas dificultades, pero llegamos muy bien». Preguntado por la apuesta final en el último tercio del partido, con Wesley y Soldado juntos, Calleja aseguró que buscaba más presencia directa: «Con Wesley y Roberto hemos tenido juego directo. Hemos metido más balones al área. Hemos sido más ganadores».

El encuentro deja las molestias de Pubill: «A Marc le dolía la rodilla. Quería jugar, pero ha visto que no se le iba el dolor. El otro día, la solución que tomamos con él jugando de interior me gustó. Es una gran alternativa». Por último, Calleja valoró los puntos a retocar: «El partido estaba muy disputado, pero estaban más activos en segundas jugadas. Tenemos que cambiar eso. Para mí han sido clave. Los cambios han sido importantes en el día de hoy. Los del banquillo han salido muy enchufados». El Levante, más allá de presumir de sus opciones de ascender a Primera División, puede sacar pecho de tener una afición de máxima categoría. El levantinismo está más vivo que nunca y lo demostró en su desplazamiento a Vitoria. Poco importó la distancia, las horas de viaje y que el encuentro fuese un día antes del inicio de una nueva semana y su consiguiente jornada laboral. Los seguidores granotas dieron una nuevo muestra de fidelidad y de compromiso con la causa, y estuvieron muy presentes en un estadio de Mendizorroza donde se hicieron de notar con cánticos de aliento hacia su equipo. Cuatro buses salieron desde el Ciutat de València a partir de las 9:00 del día de ayer con 400 levantinistas en sus asientos, llegaron a la plaza Porticada pasadas las 17:00 y después de hacer parada en Caminreal y Logroño, a 20 minutos andando del feudo babazorro, y regresaron a la capital del Turia después del partido. En una de las esquinas de Mendizorroza animaron sin descanso a su equipo desde el calentamiento y durante los 90 minutos, en un estadio donde hubieron muchos granotas repartidos en todo el coliseo blanquiazul. Todos con un único objetivo: el ascenso a Primera.