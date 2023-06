Este sábado, a partir de las 21 horas, el Levante UD se jugará subir a Primera División el próximo sábado en el Ciutat de València. Es el partido del año. El Levante UD, en su campo lleno hasta la bandera de la afición, afronta una auténtica final contra el Alavés de Luis García Plaza. Si ganan o empatan, los granotas dormirán en Primera División. El Levante UD sobrevivió a la batalla de Mendizorroza tras un ejercicio de resistencia con un empate valioso.

Las bajas condicionan y mucho a Javi Calleja: no están por lesión Pablo Martínez y Campaña. Por sanción queda fuera De Frutos. En el conjunto vitoriano no están Antonio Blanco por estar en la sub 21 y el que es duda es Salva Sevilla.

Este es el once del Levante contra el Alavés: J.Femenías

Róber Pier

Pepelu

Iborra

Rubén Vezo

Álex Muñoz

R.Brugué

De Frutos

Joni Montiel

M. Bouldini

Marc Pubill