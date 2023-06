El entrenador del Levante UD, Javi Calleja, reconoció estar "destrozado" después de perder el ascenso a Primera en un penalti en minuto 129 ante el Deportivo Alavés, un mal trago del que apenas pudo contar nada más que la devastación en el equipo 'granota'.

"Estoy hecho polvo, estoy mal. Teníamos muchas ganas, mucha ilusión, mucha confianza en este ascenso y se nos ha ido de la manera más cruel y más dura. Estoy destrozado", dijo en rueda de prensa después de la vuelta del 'playoff' final.

El ascenso se jugaba en el Ciudad de Valencia y el técnico local fue preguntado por si le faltó ambición al Levante. "Hubiese sido lo soñado subir directo. No lo hemos conseguido, lo hemos intentado hasta el final. Hemos querido, no nos hemos rendido. No hemos subido directo por gol average, ahora se nos va por un penalti en el último minuto. Una temporada difícil y durísima", afirmó.

"Hemos jugado hasta el final con la agonía del empate y ha caído de su lado, la alegría de unos es la tristeza de otros. Tenemos que asimilar el duelo. Siempre me levanto pero no es el momento, ya se hablará de todo", terminó, mostrando "orgullo" por sus jugadores.