Javi Calleja seguirá siendo el entrenador del Levante en la temporada 2023/24. Esa es la apuesta de Felipe Miñambres tras la reunión que mantuvieron ambos en el Ciutat de València durante más de dos horas en la mañana de ayer. El técnico madrileño se ve con fuerzas para seguir a pesar del batacazo en la final del play off contra el Alavés y mantiene el visto bueno del director deportivo.

De este modo el club granota no ejecutará la cláusula de escape para rescindir el contrato del entrenador a un menor coste y se cumpliría el segundo año que se firmó en el pasado mes de octubre, cuando reemplazó a Mehdi Nafti tras las nueve jornadas del francotunecino y las dos en las que Miñambres bajó al césped en calidad de interino. El ex de Villarreal y Alavés llegó a tener al equipo en puestos ascenso directo en tres jornadas pero una mala racha en la recta final de liga regular y un planteamiento conservador de la final del play off que fue castigado con el gol de penalti de Villalibre en el minuto 129 frustraron el objetivo. Calleja fue el principal señalado por la afición en la encuesta de SUPER con un 37 por cien de los votos registrados.

Ahora viene un verano movido en Orriols, donde ya urge vender antes del 30 de junio y toca aligerar la masa salarial de cara a la temporada 2023/24. Será con los mismos director deportivo y entrenador que intentaron sin éxito el ascenso en el curso recién concluido. El argumento que respalda al madrileño es que llegó en mitad del curso sin pretemporada y sin participar en la confección de la plantilla. De los otros cinco equipos que lucharon por el ascenso directo y el play off todos menos el Granada, que cambió a Karanka por Paco López, mantuvieron a sus cuerpos técnicos de principio a fin. Sin embargo, la diferencia reside en el resultado final: los nazarís consiguieron subir a la élite del fútbol español por la vía directa y en el último suspiro, mientras que los levantinistas se quedaron, por muy poco, en dos ocasiones. Primero, empatando a puntos con el segundo clasificado, pero siendo descartado del ascenso directo por diferencia de goles, y después, perdiendo la oportunidad de subir en el playoff por una involuntaria, y más que dudosa, mano de Róber Pier dentro del área que desencadenó en el penalti que frustró el sueño de regresar a Primera División.

Mientras, el Levante sigue pendiente sobre lo que sucederá con Quico Catalán y, sobre todo, por dónde reajustará el club unas cuentas que están más que tocadas. El drama de no ascender a Primera División va mucho más allá de lo deportivo, ya que la entidad se sumergirá en una economía de guerra sobre la que tendrá que maniobrar y reinventar sus recursos para pelear nuevamente por el ascenso a la máxima categoría del fútbol español. No obstante, la entidad está en vilo sobre qué futuro tomará el Levante, con el foco depositado en el foco del presidente. La reunión que se llevará a cabo el próximo 28 de junio del patronato de la Fundación marcará el mañana de un club que se introduce en un periodo de incertidumbre.