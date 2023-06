Orriols, desde su irrupción futbolística en la temporada 2020/21, se ha acostumbrado a escuchar el nombre de Jorge De Frutos todos los veranos. Sus características despiertan expectación dentro del universo del balompié, y pese a que el nacido en Navares de Enmedio ha tenido pretendientes desde que rindió notablemente en su primera campaña en el Ciutat de València, el Levante se ha resistido a dejar escapar a uno de sus principales talentos. No solo por cuestiones deportivas, sino porque, tal y como demostró su proyección, se podría exprimir al máximo a la hora de afrontar un traspaso. Sin embargo, el globo, de tanto retenerlo, ha explotado, y el club, después de apostarlo todo a una carta al ascenso a Primera División y no conseguirlo, se ve obligado a desprenderse de un De Frutos que, como en los dos últimos veranos, continúa acumulando intereses. Y más, ante la conocida urgencia que tiene el cuadro levantinista de vender para amortiguar el golpe que supuso en las arcas granotas no subir a la élite del fútbol español.

El extremo, pese a no haber realizado su mejor año desde que firmó por el Levante en 2020, vuelve a sumar candidatos y el Levante se prepara para afrontar un traspaso en las próximas semanas. Tal y como sucedió en el verano de 2021 y en el de 2022, el Getafe vuelve a mostrar interés por el ‘18’, al igual que suma nuevos pretendientes que han salido procedentes de LaLiga Santander: Cádiz, Osasuna y Mallorca. Además, el segoviano interesa también en el extranjero. El Olympiakos y la parte alta de la Eredivisie llaman a su puerta. Prueba del cartel que posee un futbolista que, pese a cerrar la temporada lejos de su máximo nivel, está muy bien considerado. Hace poco menos de un año, Felipe Miñambres rechazó, sobre la bocina del periodo de transferencias, una oferta de 12 millones con la finalidad de convertirse en uno de los líderes del ascenso. No obstante, quedarse a una diferencia de goles inferior al de la UD Las Palmas, y ser víctima de un desafortunado penalti en el descuento de la prórroga de la final contra el Deportivo Alavés, obliga al Levante a reducir sus exigencias, aunque no dejará salir a Jorge De Frutos por menos de seis millones de euros. Una cantidad cuyo cincuenta por cien irá destinada al Real Madrid al compartir los derechos del futbolista con el club levantinista. El desenlace de la unión entre el Ciutat de València y Jorge De Frutos está más cerca que nunca de concluir. Después de ser uno de los nombres propios del club en los últimos veranos, y tras varios intentos del club en ampliar y mejorar un contrato que concluye en 2025, el ‘18’ está muy cerca de finalizar su estancia en Orriols. Ahora, la entidad granota se prepara no solo para intentar venderlo al mejor postor, sino también para encontrar un sustituto de garantías en medio de una economía de guerra. Una tarea de elevada dificultad, pero que desafía al Levante a dar lo mejor de sí mismo en los despachos para armar un equipo competivivo de cara al que será un reto mayor que la pasada temporada: ascender a la élite del fútbol español.