¿Este plan de rescate es un salvavidas para el Levante?

El término es protección. Venimos a protegerlo porque el fútbol es muy goloso. Quico Catalán podría haber vendido el club mañana. Tendría ofertas por todos los sitios. Cuando vimos un problema de liquidez y visualizamos las dificultades planteamos cuál sería la mejor forma de proteger a la Fundación, al accionista y al levantinismo. Descartamos una ampliación de capital porque diluiría al club. Vamos a hacer una inyección de capital vía préstamo participativo. Así, la Fundación no perdería ninguna acción. Simplemente, y a cambio, pedimos la gestión del club para corregirlo a nivel de balance, reducir estructura y volver a tener números positivos para evolucionar y volver a Primera División. Eso es lo que buscamos.

¿Cómo definiría el préstamo de 15 millones de euros?

Es un préstamo participativo a cinco años, con un tipo de interés que está en torno a un cinco por cien. Incluso por debajo de mercado. Por otra parte, lo que hace este préstamo es no disolver a la Fundación. Se lo prestamos para gestionar el club a cambio. Fundamentalmente, da respaldo a que la Fundación, y todos los levantinistas, no pierdan ninguna acción. No nos queremos quedar el club por 15 millones de euros. Bajo ningún concepto. La idea es proteger al club. A la mínima que se ascienda, se recupera el capital y se recuperan los intereses. No hay más. Vicente Boluda y yo somos los que abanderamos este préstamos y sumamos más levantinistas. No los puedo decir por confidencialidad, pero entiendo que se sumarán dos o tres personas más. A nivel de Consejo, queremos que la Fundación tenga un consejero. Queremos hacer un Consejo de Administración plural donde hayan dos miembros más. Lo hablaremos con la Fundación para que nos propongan. Cabe destacar, que ninguno de los inversionistas va a percibir ningún salario. Ni el presidente. Damos cinco años de gestión porque entendemos que es el tiempo que necesitamos para subirlo a Primera. Esto se hizo porque el club, en un momento puntual, necesita una liquidez. Lo que no podemos hacer es tirar por tierra los catorce años, que venga, por ejemplo, alguien de fuera, compre el club por el valor contable y nos quedemos todos con una mano delante y otra detrás. Tapamos, gestionamos levantinistas y cuando se ascienda a Primera se acabó.

¿Cuándo surge la idea?

Quico Catalán, a partir de marzo, empieza a pedir una auditoría interna para ver la situación en la que nos encontrábamos. Cuando vislumbramos que no ascendíamos de manera directa empezamos a activar un plan b. Quico me dijo que necesitaba que liderase este asunto, que tenía posibilidades de invertir en el club y que, si quería, podía hacerlo. Le pregunté quién era el mejor compañero de viaje y me pidió ADN levantinista. A nivel mundial, la máxima referencia es Vicente Boluda, y me dijo que fuera a buscarlo y se lo comentara. La respuesta de Vicente fue inmediata. Me dijo: «si los pones, yo los pongo. Aquí tienes mi ayuda».

¿Cómo fue la conversación telefónica con Vicente Boluda?

Fue muy bien. Tenemos un amigo en común, al que le pedí que me pusiera en contacto con él. Le dije que había que poner dinero en el Levante. Le comenté que era el primero que es responsable porque estaba en el anterior Consejo, pero que había que ayudar. Me dijo que si yo ponía, viniendo del amigo que iba, él ponía. También fue por un tema emocional. Sus padres fueron levantinistas y viajaban en autobús a ver al equipo. Me dijo que no quería estar en primera línea. Si yo iba, él también. Lo que necesita el Levante es gente que le aporte dinero de una manera, no mediante una ampliación de capital. Te estarían comprando el club en el peor momento, porque por un penalti valdría 80 millones y, de la misma forma, por un penalti valdría 30. No hay que aprovecharse del momento. Hay que taparlo.

¿Y cuál será el modelo?

Viene un modelo de gestión diferente, con gente que se está jugando su dinero. El funcionamiento tiene que ser distinto. Antes se estaba profesionalizando el club y ahora la profesionalización tiene que ser más rápida. Tenemos que reducir taxativamente los gastos y cambiar el modelo. Exigir a todo el mundo. Cuando estás invirtiendo tu dinero tienes que exigir a cambio porque tú estás dando el máximo. Tienes que hacer muchos equipos de trabajo y, a partir de ahí, desarrollar. Si estás empujando todo el día la gente irá detrás.

¿Su candidatura a la presidencia está descartada?

Sí. Yo no puedo entrar en la presidencia. A Vicente Boluda le propondré un par de personas que tengo en mente y consensuaremos quién es la mejor opción. Yo trabajaré en la sombra.