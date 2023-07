Felipe Miñambres, director deportivo del Levante UD, convocó una rueda de prensa para este viernes y estaba claro que el tema principal no iba a ser otro que el posible traspaso de Pepelu al Valencia CF. Su cláusula son 5 millones y el Valencia ha ido subiendo su oferta, pero hacen lo posible por no tener que abonar dicha cantidad de golpe. Cuestionado sobre las negociaciones, el granota lo ha dejado claro:

"No hemos llegado a un acuerdo. Estábamos más cerca ayer que hoy. Entiendo a todas las partes y queremos llegar a un entendimiento. El Valencia quiere incorporar a Pepelu y Pepelu significa mucho para el Levante. Hablamos de un jugador que lleva con nosotros desde pequeño y que es un emblema. Las dos partes tienen que tenerlo en cuenta. Tiene un valor. Si yo voy a por Gayà es lo mismo. Tiene un sitio en la historia del Valencia. Ayer estábamos limando cosas. Tenemos que empatizar. Ellos están haciendo el esfuerzo y que, por las pequeñas diferencias, se tendría que cerrar, pero estamos más lejos hoy que ayer".

"No he hablado con Pepelu"

Cuestionado por si Pepelu realmente quiere marcharse del Levante UD, Miñambres sorprendió con la respuesta: "No he hablado con Pepelu. Si seguimos negociando es porque sí. Él tendrá arreglado su contrato con el Valencia. El que decide irse a un lado o a otro son los jugadores. Los clubes imponen, pero son los jugadores los que mandan". "Queremos un acuerdo que sea bueno para nosotros. No con la rigidez del primer momento. No podemos ceder en todo. Lo que tratamos es de sacar lo mejor para el Levante. No me interesará decir si ganamos o perdemos. Pepelu es un gran jugador. Queremos hacer el mejor acuerdo para el Levante en las circunstancias en las que estamos", añadió el director deportivo.