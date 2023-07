El Pleno del Patronato de la Fundación llevó a cabo este viernes una reunión convocada desde un carácter urgente y de manera extraordinaria para exponer, analizar y votar el punto de convocatoria: evaluar las propuestas financieras que existen sobre la mesa y establecer una hora de ruta de cara a las próximas semanas. En el organismo se sigue manteniendo el requisito de que las propuestas de viabilidad económica, sin ninguna encima de la mesa de la Fundación todavía, se presenten en el Pleno del Patronato, con la modificación de que deban estar respaldadas por dos patronos y que se puedan apoyar más de una. Condición que antes era inadmisible y que ha sido modificada de cara a las futuras opciones.

A su vez, se amplía el plano para recibir ofertas de viabilidad para las cuentas del Ciutat de València. La fecha anterior, 10 de julio, queda anulada y se aplaza al 24 de este mismo mes, con hora límite a las 14:00. El Pleno, de carácter técnico, sirvió sobre todo para establecer un calendario de trabajo ante unas semanas donde el futuro del Levante está en juego. El objetivo, además de mantener un respaldo para que haya control en las propuestas, es el de acelerar, dentro de la legalidad y desde la profesionalidad y tranquilidad, el proceso y, a su vez, que posteriormente tenga un control procedente de un despacho económico independiente. Con el escenario idílico de que el plan de viabilidad esté cerrado antes de que arranque la competición.

Iborra, al Olympiakos

Vicente Iborra no podrá seguir una temporada más y volver a intentar el ascenso a Primera con el Levante UD. A pesar de que club y jugador lo han intentado, ha sido imposible acoplar la operación a las normas del control financiero de LaLiga. La patronal no permite una bajada del salario de más del 50 por ciento y no se ‘cree’ que el de Montcada vaya a cobrar menos que eso. La mitad de su sueldo en el Villarreal es inasumible para la entidad de Orriols.

La imposibilidad de ajustar el regreso del ‘10’ le obliga a buscarse la vida en el extranjero. Su destino será el Olympiacos, tal y como ha informado Relevo. Con el conjunto griego jugará competición europea. Su salida dejará al equipo sin su mayor referente pese a que su voluntad era la de continuar. El centrocampista es muy del agrado de Antonio Cordón y Diego Martínez, director deportivo y entrenador del cuadro heleno.