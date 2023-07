El plan de viabilidad económica de Vicente Boluda y José Danvila podría estar en sus horas más críticas. El empresario valenciana ha anunciado, en una entrevista concedida al diario As, que pretende retirar su propuesta con la que pretendía inyectar 15 millones de euros para estabilizar la compleja situación de las arcas del Levante UD.

"Todo en esta vida tiene fecha de caducidad y nuestra propuesta acaba hoy", ha manifestado Boluda. El empresario se comprometió, el pasado 28 de junio, a conceder un préstamo de 15 millones para permitir que el Levante UD siguiera siendo de sus socios. "Para que el Levante siga siendo de los socios debe ser a través de un préstamo, porque con una ampliación de capital o una venta del club los socios quedarían muy reducidos".

Su proyecto partía con su financiación, pero Boluda no iba a trabajar para el Levante. Simplemente, en "honor" a su padre inyectaría una cantidad económica -que posteriormente podría subir- con la condición de que su proyecto lo encabezara su amigo José Danvila tras la salida de Quico Catalán.

Sea como sea, la Fundación no ha dado señales de vida y la opción de Boluda se tambalea tras el 'OK' de LaLiga, que la catalogó como una buena solución para garantizar el futuro del club. "Nosotros no vamos a entrar a una subasta. Si hay gente (otros inversores o proyectos) que ofrece cosas mejores, pues estupendo. Pero hasta aquí hemos llegado. Aquí acabó la Liga con un penalti desgraciado y todo sigue igual. No lo entiendo", manifiesta.

"Hemos ofrecido dinero, sin diluir a los socios, todo lo que está en nuestra mano, pero hasta aquí hemos llegado", ha insistido. "Aquí sigue todo igual. Ahora el Levante tiene un agujero de 35 millones. ¿Y en diciembre? Pues igual de 60. No tiene sentido esperar más".