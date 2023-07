Miguel Ángel Valiente, acompañado de su equipo de trabajo, expuso su candidatura a la presidencia del Levante y su plan de viabilidad económica para el rescate financiero del club. En un Ateneo Marítimo cuyo salón de actos se llenó en su totalidad, el empresario valenciano, maniatado a los acuerdos de confidencialidad firmados con la Fundación y con LaLiga, pero con ilusión y un alto grado de responsabilidad para lograr déficit cero en el Ciutat de València, Valiente reconoció que su equipo de trabajo lleva más de un año preparando el proyecto sin tener en cuenta la categoría.

Solo por y para el Levante, aunque reconoció que el no ascenso dejó un agujero económico que en primera instancia asustó, pero que, después de «hacer un análisis profundo de la situación» saben «el problema y también la solución». «Pese a la gravedad, hemos pensado que podemos solucionarlo. Puede más el que quiere que el que puede. Hemos tenido siete reuniones. Pese a lo preocupantes que son los números, no tenemos miedo y vamos a muerte. Necesitamos dinero ya», comentó Miguel Ángel Valiente.

A lo largo de un acto que duró una hora y media, y que se dividió en 20 minutos de intervenciones y poco más de una hora de preguntas y respuestas, Patricia Rodríguez, incorporada recientemente a la candidatura de Valiente como responsable de auditoría, desgranó la hoja de ruta dentro del aspecto económico y habló de la urgencia de inyectar dinero dentro del corto plazo. Y en el largo, aguantar en la presente temporada y ejecutar un plan para hacer los pagos inminentes y atender a los gastos diarios del club para hacer un proyecto sólido. «Conseguir dinero es fundamental, pero otra muy importante es la responsabilidad, la capacidad y el conocimiento para llevar la situación a plazo. El plan de viabilidad es a tres temporadas vistas. Primero limpiar y reestructurar todo, segundo empujar y tercero crecer», dijo la donostiarra.

50 millones de euros a través de un fondo europeo

En términos económicos, Miguel Ángel Valiente confirmó la llegada de un fondo de inversión europeo que, en caso de que su candidatura salga adelante, accederá al Levante con 50 millones más cinco en variables. «Hasta que no accedamos al Consejo no tendremos el dinero, pero puedo asegurar que hay dinero. El fondo confía en nuestro proyecto. Le hemos enseñado la verdad», dijo, a la vez que reconoció que, de no poder devolver la cantidad en los plazos, «no se capitalizará. No es un préstamo participativo».

No en vano, confesó que «había fondos de inversión que querían comprar el club, pero la Fundación dice que no se vende». Sin embargo, mostró sus cartas para ayudar al organismo presidido por Vicente Furió a que sea más democrático. «El accionista mayoritario es la Fundación y no tiene dinero para ejecutar una ampliación de capital. Planteamos una solución de carácter intermedio: capitalizar a la Fundación. De las 75.000 compro un tercio a 135. La Fundación no solo democratiza y sigue teniendo el control del club, sino que, además, los fantasmas de futuros grupos inversores, que se quieran aprovechar de una situación complicada, desaparecen. Quitamos deuda y conseguimos oxígeno», desgranó.

Pese a ello, el empresario valenciano tiende la mano al levantinismo mientras reconoció que quiere un grupo de trabajo corto porque «cuanto más corto más ágil». No obstante, de acceder a la presidencia, quiere gente que le asesore. «No voy a tener palmeros a mi lado. No quiero a consejeros que estén a mi lado porque quieren proteger su inversión, sino porque quieren ayudar al Levante», concluyó.