La cola por fichar al joven Marc Pubill parece «no tener fin», y ya son varios los pretendientes interesados en hacerse con el jugador. El lateral de 20 años, que viene de firmar una gran temporada a las órdenes de Javi Calleja, está recibiendo múltiples ofertas de diferentes clubes y ligas, siendo el futbolista del Levante UD más pretendido hasta el momento. El otro club de LaLiga que se ha sumado al resto, es el UD Almería, cuyo entrenador, Vicente Moreno, está muy interesado en tener al catalán en sus filas, y lo considera una «pieza clave» para apuntalar el lateral derecho en su nuevo reto en Primera División.

El club almeriense ya ha abierto negociaciones con el conjunto de Orriols y ha trasladado su oferta al jugador, que no vería con malos ojos recalar en el equipo rojiblanco, teniendo en cuenta que continuaría su etapa futbolística en España y en Primera División. No obstante, los equipos españoles no son los únicos interesados en el lateral derecho, desde Inglaterra, varios clubes ya se han puesto en contacto con el jugador.

Tal y como avanzaba SUPER esta semana, la oferta propuesta por estos clubes es de 4 millones de euros más objetivos, una oferta que el Levante UD podría considerar teniendo en cuenta en que el futbolista está tasado por el club en unos cinco millones de euros. Uno de los clubes ingleses que más están siguiendo de cerca al jugador, según informa COPE Valencia, es el Aston Villa, que ya se ha puesto en contacto con el conjunto azulgrana para tratar de cerrar el traspaso del jugador. Ya han iniciado las consersaciones entre ambos clubes, y los «villanos» ya han trasladado su propuesta económica al defensa español. Las próximas horas serán decisivas para que el club inglés transfiera una oferta formal y definitiva al club granota.

Al joven lateral se le acumulan «las novias», y ya son muchos los clubes que tienen en su agenda al jugador. Los próximos días serán claves para decidir si continúa en el Levante UD o se marcha a un nuevo equipo.