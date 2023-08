Feliz a raudales, la atacante está eternamente agradecida por las personas que le han acompañado en el camino, pero sin olvidarse de su tío José Israel Ferrer Navarro. Militar de profesión, falleció el 27 de mayo de 2003 en el mayor accidente del ejército español que se recuerda, y pese al paso del tiempo, siempre lo tiene presente. Desde arriba presenció, orgulloso y contento, a una sobrina que no quiere ponerse techo.

Durante estos días ha recibido muchas muestras de cariño, y en su vuelta a València y al Levante, no iba a ser menos.

Estoy muy agradecida. He recibido muchísimo cariño desde que estoy aquí. He recibido dos manteos, creo que ya me mareo un poco cuando me mantean. Tengo el corazón lleno de cariño.

Cuánto ha cambiado todo en un año. ¿Se esperaba llegar hasta donde ha llegado?

Para nada. Si a mí me dicen hace un año todo lo que he conseguido esta temporada no me lo creo. Es una pasada de temporada. No solo en lo físico, sino también en lo mental. No creo que haya llegado a mi límite. Creo que puedo mejor deportista y pondré todos los recursos para ello.

Según su rendimiento durante la temporada 2022/2023, donde finalizó el año como máxima goleadora de la Liga F con 28 goles, ¿confió en ser una de las elegidas para estar con España en el Mundial?

Lo afronto desde la serenidad, sabiendo que es lo que vengo haciendo es lo que tengo que hacer. Si no hubiera entrado habría sido por pequeños detalles, tal y como dijo el seleccionador en rueda de prensa. Se dio que acabé bien la temporada y que fui al Mundial, pero controlando las emociones.

¿Qué sintió cuando señalaron el final ante Inglaterra?

Salí corriendo hacia mis compañeras y fui a abrazarlas. A algunas les miraba y les preguntaba: ¿Qué hemos hecho? No éramos conscientes entonces. Todas las reacciones fueron de euforia.

¿De quién se acordó?

Me acordé de mis padres, de mi hermano, de mi pareja... Pero, sobre todo, de mis abuelas. Una de las cosas de las que más orgullosa estoy de este Mundial es que mis abuelas y mis padres hayan podido vivir esto. Con la madre de mi tío hay una conexión especial. Sus ojos son como los de mi tío. Fue muy especial para mí. Él lo habría disfrutado muchísimo.

¿Qué opinión tiene sobre el ‘caso Rubiales’?

Se está empañando lo que hemos conseguido. Los actos son desafortunados y no hay que volver a repetirlos. Apoyamos cien por cien a Jenni Hermoso. Los organismos institucionales ya están en ello para que no vuelva a suceder lo que ha sucedido.

Una vez regresaron a España, ¿fueron conscientes de la repercusión que tuvieron y de cómo movilizaron al país?

Hemos revolucionado un país sí. Lo hemos vuelto a unir. Esta vez, a través del deporte. Esto es un punto de inflexión para decir que la mujer siempre ha estado, está y estará para dar grandes éxitos. Está claro que este Mundial ha marcado un antes y un después. Sin ninguna duda. Ahora las niñas tienen referentes en las que fijarse. Antes no las había.