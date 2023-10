Una mancha que borrar en el Heliodoro Rodríguez López

El levantinismo vive en estado de júbilo. La dinámica, las sensaciones y los resultados que está cosechando su Levante son motivos de alegría y de felicidad. El tercer puesto que ocupa el equipo de Javi Calleja invita a la ilusión. A soñar con un ascenso que, pese a que sea un escenario que esté prohibido de imaginar después del batacazo del último curso, empieza a coger fuerza con el paso de los partidos. Con solo una derrota en su casillero, contra el Espanyol y en una jornada donde al Levante no solo no le salió nada, sino que se vio sucumbido en los últimos minutos de encuentro, los granotas se desplazan hasta tierras tinerfeñas con el objetivo de ganar y de demostrar que ningún contrincante es capaz de superarles. Los tres puntos obtenidos ante el Racing de Ferrol, los seis enfrentamientos consecutivos sin conocer la derrota y y haber encajado una diana en los últimos cinco partidos invitan al optimismo en el Heliodoro Rodríguez López, pero, en clave granota, el campo del Tenerife, cuarto en la tabla clasificatoria, no trae, en el pasado más reciente, buenos recuerdos.

La temporada 22/23 siempre será recordada por cómo se escapó el ascenso a Primera División de forma cruel, tanto a lo largo de las 42 jornadas ligueras como en el playoff. Sin embargo, ser nuevamente equipo de Segunda División fue por desaprovechar oportunidades. Mirandés e Ibiza son los ejemplos más claros y evidentes, pero el desplazamiento a Tenerife marcó un antes y un después. Tras la victoria contra el Alavés, el Levante viajó al Heliodoro Rodríguez López con el objetivo de asestarle un golpe al ascenso, pero, en vez de dar el salto, empezó a perfilar un destino perjudicial para sus intereses. Según Javi Calleja, «los que estuvimos tenemos ese resquemor, esa espina clavada, que nos gustaría quitárnosla porque creo que fue el peor partido que hicimos la temporada pasada». Ahora, «queremos hacer un gran encuentro».