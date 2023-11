El Leganés —rival del Levante en la próxima jornada— es ,por méritos propios, el equipo a batir en segunda división y Franquesa, ex jugador ‘granota’, uno de sus puntales.

Este viernes, partido importante, pero a la vez especial.

Va a ser un partido especial, sí. Sobre todo, porque me reencuentro con compañeros y amigos. Será bonito, pero será también una sensación rara y diferente. Quiero ganar, pero deseo, de corazón, que al Levante le vaya bien.

Está haciendo números muy notables. ¿Qué ha cambiado con respecto a su etapa en el Levante?

En el Leganés siento que confían realmente en mí y eso es lo más importante. No es que Franquesa en el Levante fuera un jugador y en el Leganés sea otro, sino que he tenido la posibilidad de tener continuidad. Si un jugador no la tiene es muy difícil que pueda llegar a progresar y a dar su mejor versión. En el Levante estuve con grandes jugadores, pero no tuve la suerte de jugar partidos de forma seguida.

Felipe Miñambres ha ido a verle a Butarque. ¿Podría repescarle en enero si así lo desea?

No sé si esa opción, contractualmente, es legal. Yo, realmente, tengo un compromiso al cien por cien con el Leganés hasta final de temporada. No hay ninguna posibilidad de que pueda volver al Levante en el mercado de enero.

¿Y se ve volviendo al Levante?

Siempre digo que el fútbol es presente. No sabemos cómo estaremos en junio, pero lo que sí que puedo decir es que me encantaría darle continuidad a este proyecto del Leganés. No obstante, le deseo toda la suerte del mundo al Levante. Ojalá también puedan hacer una buena temporada. Si subimos los dos, sería la fórmula perfecta.