El Ciutat de València cuenta las horas para recibir el Derbi Teika entre el Levante y el Valencia el próximo domingo, a partir de las 16.30 horas. El conjunto de José Luis Sánchez Vera, pletórico después de sumar dos triunfos de prestigio contra el Real Madrid y el Madrid CFF, y tras igualar a puntos con la tercera posición, se mide a un cuadro valencianista que cotiza al alza después de encadenar cuatro enfrentamientos consecutivos sin conocer la derrota. Orriols quiere que a su equipo no se le escape la victoria en un día que se engalanará para la ocasión. Por ello, el club abrió las puertas de la tienda granota para que Alba Redondo, Silvia Lloris y María Méndez firmasen autógrafos ante una afición que no solo le trasladó su cariño a las jugadoras, sino que está encantada con un grupo de futbolistas que están preparadas para dar guerra. «La suerte que tenemos es que el bloque no se movió mucho. Tuvimos pocas incorporaciones y todas se han adaptado muy bien a nosotras. Nos conocemos muy bien y trabajamos muy bien con Sánchez Vera. Está yendo todo rodado. No es casualidad, hay mucho trabajo detrás. Creo que vamos a dar bastantes alegrías a la afición», dijo Alba Redondo ante los medios de comunicación.

Cientos de seguidores azulgranas desfilaron por la tienda levantinista para tener una estampa para el recuerdo. Las tres granotas, de hecho, apuntan a ser trascendentales en el futuro del fútbol femenino español de cara al futuro. Silvia Lloris viene de ganar el Europeo sub19, Alba Redondo afronta este año como campeona del mundo con España y María Méndez empieza a ser una habitual en las listas de Montse Tomé. Nadie quiso perderse la cita, previa a un encuentro especial donde, más allá de lo emocional, no dejan de ser tres puntos más. «Todo Derbi tiene un componente emocional que te excita, que afrontes la semana con muchísima más ilusión, pero somos conscientes de que son tres puntos más. Vamos semana a semana, pero queremos llevarnos el Derbi junto a nuestra afición», comentó María Méndez, mientras Silvia Lloris siguió el discurso de la central. «La semana del Derbi es siempre especial. Encima, si jugamos en el estadio, es increíble. Hablamos con nuestros familiares y preguntamos quién viene a vernos. Lo vivimos con mucho orgullo. Deseo que llegue ya el partido». Las tres levantinistas activan la cuenta atrás para vivir una tarde emocionante después de tener una tarde de cariño procedente de la afición granota. «Todo este tipo de actos nos acerca a la afición. Que todo el mundo se involucre con nosotras, y haga que nos sentamos queridas, hace que rindamos mejor», dijo Méndez. Pese a la presencia de jugadoras de gran nivel, Alba Redondo, en medio de un año inolvidable en todos los aspectos, levantó expectación. No todos los días se tiene la oportunidad de tener la firma de una campeona del mundo que, además, fue nominada como la vigesimo primera mejor jugadora del mundo en la gala del Balón de Oro. Un motivo para sentirse orgulloso de ser del Levante. «Se recordará siempre que Alba Redondo ganó el Mundial estando en el Levante. Alba es lo que es gracias al Levante, a todas las jugadoras que tiene a su alrededor, a la gente externa que le ayuda y a la gente de dentro». Para que los éxitos sigan llegando al barrio de Orriols, el primer paso está en el Derbi del domingo. Y Silvia Lloris tiene claro qué mensaje mandar a una afición que vive ilusionada con su Femenino. «Queremos seguir sumando puntos. Invito a la gente a que vengan y disfruten con nosotras», dijo.