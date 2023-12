A nadie se le escapa que el Levante tiene una auténtica final por delante. Con total seguridad, la cita más importante de las disputadas esta temporada. Nadie sabe qué depará el futuro de un grupo cuyo potencial y talento no casa con su transcurso en el último mes de competición, pero la inmediatez del fútbol, frenético y desconcertante a partes iguales, obliga a reaccionar más pronto que tarde. Y más, cuando da oportunidades semanas tras semana. Ese es el deseo del Levante, atado en contra de su voluntad a la complejidad de una Segunda División de la que, si quiere huir, debe levantarse de los golpes sufridos en partidos anteriores.

Pocas veces, a lo largo de un año futbolístico, tres puntos tienen tanto significado. De hecho, en ocasiones pierden trascendencia según la cantidad o el periodo en el que se consiguen. Sin embargo, el Levante recibe esta noche al Valladolid con la necesidad de una victoria. De un triunfo que sane heridas, disipe incógnitas y revitalice el sueño de volver a competir contra los mejores. Todo lo que no sea vivir una velada de emociones en Orriols, donde la felicidad resalte por encima de las demás, se traducirá en un escenario en el que la figura de Javi Calleja quedaría más en el alambre que nunca. Sus dos puntos de 18 posibles han situado al técnico en un contexto delicado. A pesar de su fortaleza y confianza en salir del bache, el técnico es consciente de que los resultados imperan en el universo del balompié. Por ello, un triunfo en el Ciutat de València pasa a ser trascendental si el club no quiere sumergirse en una nueva crisis.

Calleja: «La misma ilusión»

Los resultados mandan en el fútbol. Javi Calleja lo sabe de primera mano, al igual que es consciente de que un triunfo elimina todos los males. Sin embargo, el técnico afronta el encuentro sin alterar su rutina pese a su trascendencia, aunque la ilusión y las ganas sigan estando presentes. «El partido lo afronto como cada semana. Con la misma ilusión, la misma alegría y sin pensar lo que pueda pasar. Hay que pensar en seguir adelante. Todos sabemos cómo va esto», aseguró el entrenador granota en rueda de prensa.

La mentalidad no solamente del cuerpo técnico, sino también del club, es la de unir fuerzas de cara a un partido que debe marcar un antes y un después en la temporada. Todos están en el mismo barco y nadie piensa en un escenario donde la victoria no esté presente. «Felipe si ha tenido que aportar algo a nivel táctico para mejorar el equipo también me lo ha dicho y esta semana, idéntico. No pensamos en otra cosa. No se habla de: ‘Uf, para ti Javi, qué complicada que está la situación, que te juegas la cabeza’. No, hablamos diariamente esta semana de cómo ganar», comentó Javi Calleja en su intervención.

No obstante, el técnico fue cuestionado sobre las declaraciones que concedió esta semana Felipe Miñambres en la Cadena COPE, en la que no lo ratificó en el cargo. «He escuchado lo que dijo Felipe y yo creo que a los periodistas os gusta el morbo. Dijo muchísimas cosas. Dejó caer también que hay que ganar, es lo que tenemos que hacer. Está claro que todos conocemos cómo va el fútbol, si no hace falta nadie que nos lo diga», admitió.