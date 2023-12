El técnico del Levante UD, Javi Calleja, hizo un balance completo de un partido en el que su equipo mostró una cara diferente en cada parte pero que acabó ganando 2-1 al Huesca. Así lo dejó claro en la rueda de prensa posterior al partido, donde señaló que la de ayer fue «una de las mejores primeras partes de la temporada», siguiendo un plan de partido que «era bueno». Sin embargo, «entramos en la segunda parte y hacemos un penalti que les mete en el partido y que nos saca a nosotros. No tenemos continuidad en las segundas partes», aseguró.

En esta línea, Calleja enfatizó que los futbolista «del banquillo tienen que dar más» porque hay gente «que pensaba que nos darían energía» con su entrada en el terreno de juego. No obstante, «el ritmo ha sido más lento, el rival nos ha incomodado en segundas jugadas, en la presión hemos ido tarde... Podríamos haber tenido un poco más de agresividad. Parece que el tercero tiene que llegar al final», señaló, antes de poner en valor la victoria más allá del resultado. «Nos cuesta ver lo bueno. Parece que ganas y le quitas valor. Somos los primeros que queremos meter diez», destacó.

Respecto a lo que supone el triunfo para sus jugadores, el técnico levantinista dejó claro que «salir así de la dinámica negativa y acabar así el año es increíble», aunque no se olvidó del partido que el próximo miércoles disputarán en La Romareda. «Ahora hay que ponerle la puntilla ante el Zaragoza», afirmó.

Valoración de los jugadores

Respecto a la actuación de sus jugadores, Calleja resaltó la importancia tanto del goleador Carlos Álvarez como de Fabrício. «Carlos ha hecho muy buen partido. Fabrício ha sido desequilibrante. Son un ejemplo para los que menos juegan. Fabrício, además de su explosividad, hay que dosificarlo», recalcó.

Por su parte, en relación a la actuación de Ángel Algobia, el entrenador manifestó que había hecho «un partidazo». «Por las lesiones no ha tenido continuidad. No entiendo el pesimismo. Parece que hemos perdido. No sé por qué. Hay que vivir la realidad del momento», destacó. Por último, respecto al error de Ander Capa que supuso el penalti del empate, Calleja quiso dejar claro que «la primera parte es buena, pero es verdad que llevamos toda la temporada haciendo errores de bulto. Hay que evitar eso. Él es consciente y seguiremos trabajando».