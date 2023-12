Meses después sigue doliendo el análisis del trasfondo económico del ‘no ascenso’ del Levante UD por un trágico penalti en el último minuto de la temporada. LaLiga hizo ayer oficial la tabla de repartos de ingresos por televisión de la temporada 2022-2023 y como era de esperar, el club levantinista está en el top-3. De hecho, los granotas son con Alavés y Granada, los otros dos clubes que venían de bajar, los que más dinero recibieron del organismo dirigido por Javier Tebas por el impulso de la ayuda por compensación por descenso; una fórmula ideada por LaLiga para ayudar en la reestructuración de las plantillas ‘ideadas para Primera’ que tras un mal curso bajan a la categoría de plata.

El Levante UD recibió 28.1 millones (9.12+18.99 de ayuda por el descenso) solo superado por los 28.37 del Alavés. El Granada, por su parte, 23.88 ‘kilos’. Las Palmas, que no contó con ese plus de ayuda porque ya militaba en Segunda en la 21-22 contó con un total de 8.68 millones, menos del triple que los granotas. No obstante, así es el fútbol, los canarios sí hicieron un buen año en términos deportivos y de forma directa subieron a Primera División liderados por su entrenador, García Pimienta.

Cabe destacar que el reparto de los ingresos audiovisuales de la temporada, que también afecta a Primera División, viene regulado a nivel nacional por un Real Decreto-Ley y que las cantidades a percibir por cada club se calculan teniendo en cuenta diferentes criterios. Independientemente de las ayudas por compensación por descenso, en Segunda División cada club recibió su cantidad fija de la siguiente forma. Del total de cada cantidad, un tercio «por la recaudación en abonos y taquilla media de las últimas cinco temporadas» y los dos tercios restantes por «su participación en la generación de recursos por la comercialización de las retransmisiones televisivas mediante la comparativa de las audiencias medias obtenidas», esto es, por el número medio de audiencia televisiva de los partidos de dicho equipo en la competición. Esto hace que se produzcan grandes diferencias en las cantidades repartidas, hecho que potencia a los ‘grandes’. En Segunda, por ejemplo, el Villarreal B fue el equipo que menos recibió: 5.35 ‘kilos’, cifra ya estipulada tras los ajustes por acuerdo del Plan Impulso CVC.