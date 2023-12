A veces la línea entre la broma y el mal gusto es muy fina. Y dependiendo de las interpretaciones puede decantarse la balanza hacia un lado o el otro. Es lo que pasó con el Levante UD y el Día de los Santos Inocentes. Aprovechando la festividad, desde el club se preparó una broma -ideada por la Fundación- que posteriormente se editó y se subió a las redes sociales. Un supuesto ojeador del Real Madrid visitaba el entrenamiento de la cantera y de los deportistas del Levante UD EDI para proponerles fichar por el club blanco. Y claro, la reacción de ellos, al no hacer feos a la propuesta de marcharse del club granota al madridista no ha sentado demasiado bien a la afición. «En primer lugar lamentamos su escasa aceptación y nos gustaría aclarar que la idea de la realización de este video, así como su grabación, montaje y publicación se realizaron directamente desde la Fundación Levante UD, no desde el club», reza el comunicado de la Fundación.