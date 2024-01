¿Se le espera para el partido contra el Albacete?

Estoy muy bien, cien por cien recuperado y ya entrenando con normalidad con el equipo. Estoy disponible para el partido contra el Albacete y para lo que venga por delante. Pero, sobre todo, con ilusión máxima para que esta segunda vuelta sea como todos queremos y así poder conseguir el objetivo. Jugando en casa, donde tenemos que hacernos fuertes, hay que lograr los tres puntos.

Habla con mucha autoridad, aunque, al fin y al cabo, ya lleva seis temporadas en el Levante.

Aquí en el Levante he vivido de todo, ya son muchas temporadas. Cuando llegué nos salvamos casi al final, después años donde conseguimos la permanencia con más tranquilidad y, más tarde, un descenso y un no ascenso por pocos segundos. Aprendes y creces como persona y como jugador. He vivido prácticamente de todo en el fútbol. Ya soy bastante maduro, pero aún me queda mucho por crecer. Ahora, lo que me motiva, en el día a día, es ayudar al Levante a volver a Primera División.

Da la sensación de que, ya fuera por necesidad o rendimiento, siempre ha estado en la rampa de salida. ¿Es así?

Sí. No tengo problema en decirlo: desde que estoy en el Levante, he podido salir en todos los mercados hacia equipos de Primera División, pero el proyecto me atraía mucho. Ahora es distinto, aunque, como he dicho antes, lo que más me estimula para ir a entrenar es devolver al Levante a donde se merece. Fui parte del problema y ahora quiero ser parte de la solución.

¿En todos los mercados?

Sí, en todos (ríe). Yo siempre se lo he transmitido al club, que si me salía algo deportivamente muy bueno a lo mejor aceptaba salir, pero, de lo contrario, permanecería en el Levante. En el mercado del verano de 2022 tuve la opción del Benfica. Para mí fue una oferta irrechazable, pero, del resto que me han salido, me estimuló siempre estar en el Levante.

¿Quiso seguir después de no conseguir el ascenso?

Sí. Sinceramente, si fui parte del problema me motiva ser parte de la solución. Es lo que me da fuerzas para seguir trabajando.

¿Qué fue más duro? ¿El descenso o el no ascenso?

Lo del año pasado fue más duro. Muchísimo más. La temporada del descenso no fue inmediato. Lo intentamos, trabajamos para conseguirlo, pero sabíamos que era complicado. El ascenso lo tuvimos en las manos.

Es uno de los capitanes.

Es un orgullo que mis compañeros me vean como capitán del equipo. Llevar el brazalete, con el escudo del Levante, es un orgullo para mí.

¿Es feliz en el Levante?

Sí. Si no fuera feliz no estaría aquí. Llevo en el Levante mucho años. Conozco a todo el mundo. Es cierto que ya son más de diez años viviendo en València, pero en el Levante lo tengo todo. Este club me transmite mucho y me identifico mucho con sus valores. Pese a que hemos pasado por todo lo que hemos pasado, el club y la afición siguen ahí. Eso me gusta. La afición sigue de nuestro lado y es un orgullo para mí. Cuando las cosas no van tan bien están con nosotros. Y, mientras tanto, el club sigue peleando por ascender a Primera División.

Pese a ello, finaliza contrato a final de temporada. ¿En qué estado está su renovación?

Al principio de la temporada se habló de renovar un año más para ayudar al club, pero LaLiga no aceptó por el valor que me da como futbolista. A partir de ahí, no hemos vuelto a hablar. Concretamente, desde el cierre del mercado de verano.

Pero, ¿le gustaría renovar y, por qué no, volver a vivir todo lo que vivió en sus primeros años?

Está claro. Primera División no tiene nada que ver con Segunda. Eso lo sabe todo el mundo. Mi intención es ayudar al club, y si lo conseguimos… ¿por qué no vivir de nuevo esas experiencias con el Levante?

Lo último que le queda por vivir en este club es un ascenso...

Sí… Es el motivo por el que me levanto cada día: subir a Primera con el Levante. Estoy cien por cien mentalizado en devolver a este club donde se merece. Quiero ayudarlo en todo lo que pueda.