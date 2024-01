El Levante UD tiene hoy una cita con la historia: la oportunidad de ganar su primer título desde 2008. El conjunto granota está a un paso de acceder al salón de la gloria, aunque la puerta la custodia el gigante más grande y aparentemente invencible del fútbol continental. En el balompié español la tiranía del FC Barcelona lleva años siendo prácticamente inapelable, pero las levantinistas tienen la ilusión intacta y las ganas de demostrar que son capaces de hacer lo que esta temporada nadie ha logrado para poner en las vitrinas del club un nuevo título de la Supercopa de España, que no gana desde el año 2000. Las de Sánchez Vera, segundas clasificadas este curso en la Liga F, son la gran alternativa para desbancar a las culés.

La tarea será complicada, pero las levantinistas saben que en la solidez defensiva radica la clave. Esta campaña solamente han encajado seis goles en Liga, siendo el segundo equipo menos goleado, y sobre esa credencial van a cimentar el planteamiento contra un Barcelona que llevará la voz cantante en el ritmo de juego. A partir de ahí, las mujeres de más talento ofensivo granotas tendrán que mostrar una efectividad total. Mayra Ramírez, recuperada sus molestias en el tobillo, y la campeona del mundo Alba Redondo son las grandes amenazas, además de Gabi Nunes, lanzada después de definir la semifinal contra el Atlético de Madrid en la prórroga con un doblete. El partido tendrá que ser prácticamente perfecto, pero el Levante está ante una oportunidad única de ‘tocar metal’ que no quiere desaprovechar.

Confianza total

El vestuario está muy mentalizado de que es posible llevarse el trofeo a casa y que no han acudido a la cita de Butarque a participar, sino a ganar: «Tenemos clarísimo qué situación de partido queremos plantear mañana. Mis jugadoras de verdad creen que pueden ganar al Barça», señalaba José Luis Sánchez Vera en la comparecencia de prensa previa al choque.

Otra de las claves del partido para el entrenador levantinista pasa porque al conjunto barcelonista no se sienta cómodo y que no pueda sacar su mejor versión: «Tenemos intentar que no sea la gran noche del Barça», explica antes de medirse a un rival que tiene en sus filas a jugadoras de la talla de Aitana Bonmatí, mejor futbolista del planeta, o Graham Hansen. El técnico, además, hizo un pronóstico del tipo de choque que le espera: «Va a ser un partido abierto, en el que los dos equipos vayan a ganar el partido», explicaba el preparador de las granotas, que señaló los argumentos que tienen para hacer daño a su contrincante: «Uno de los éxitos del Levante es cada partido intentamos vivirlo como una final y jugar al límite es lo que nos hace estar aquí. Es un partido que tiene muchos argumentos. Somos un equipo que podemos hacer daño al Barcelona con situaciones aisladas o de juego directo».

María Méndez, la capitana del cuadro valenciano, también ofreció su cara más optimista antes del reto: «Tenemos más ganas e ilusión que nunca de levantar un título», señalaba la defensora, que aseveró que están capacitadas para conseguir ganar la Supercopa: «Sabemos que nos enfrentamos al mejor equipo y las mejores jugadoras, pero queremos seguir con nuestra esencia», decía ante los medios de comunicación.