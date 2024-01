En Orriols, lugar donde los sueños se convierten en realidad, no se cortan a la hora de bautizar a Carlos Álvarez, el hombre del momento en el Levante tras su golazo contra el Mirandés, como su particular Diego Armando Maradona. Son palabras mayores. Muy mayores. Pero sus movimientos, su regate, su descaro, su capacidad para tener el balón pegado a su bota izquierda y su golpeo denotan pinceladas de fuera de serie. No en vano, el levantinismo acierta con la comparación. No por estar en la misma altura que la leyenda del balompié, sino, tal y como indica su entorno más cercano, por tratarse del ídolo del futbolista andaluz. ‘El Pelusa’, su legado y todo lo que representa son un estilo de vida para un mediapunta que sueña con dejar huella en el fútbol profesional de la mano del Levante. Siempre, con la figura de Maradona presente, tal y como intentó llevar a cabo durante su estancia en la cantera del Sevilla, lugar donde desarrolló sus virtudes queriendo imitar constantemente al eterno ‘10’, y que le han llevado a alcanzar la Segunda División a sus 20 años de edad.

No obstante, que Carlos Álvarez se fije en uno de los máximos referentes en la historia del fútbol, sin haberlo presenciado en vivo y tratándose de una época muy diferente a la actual, se debe a su forma de ser. Según apunta su entorno, el jugador andaluz es un enamorado de lo clásico. De hecho, que porte siempre la camiseta por dentro, tal y como hizo siempre el astro argentino, es una prueba de ello, aunque la obsesión que tuvo por las míticas y clásicas botas Copa 90 refuerza su personalidad. El procedente de Sanlúcar la Mayor, desde que entró en la cantera sevillista a los siete años, siempre lució las botas anteriormente mencionadas. Nunca las cambió. De hecho, Marco Navas, hermano de Jesús Navas y trabajador en la agencia que representa al ‘37’, le mandaba al zapatero de Los Palacios y Villafranca no solo para que se las arreglara, sino también para que fuera más livianas para tener un mejor golpeo y así asemejarse al de Maradona. Su tanto contra el Mirandés, por ello, no fue casualidad.

Una altura similar

Carlos Álvarez, es más, tiene una altura similar a la de su ídolo (1,67). Su estatura, pero sobre todo, sus cualidades y su talento, fueron tendencia en la academia del Sevilla hasta el punto de que no pasó por juveniles: pasó directamente al filial hispalense desde cadetes, para convertirse en uno de los estandartes y, a su vez, coquetear con el primer equipo. Sin embargo, en la temporada 22/23, periodo en el que más cerca estuvo de los ‘mayores’, solo Jorge Sampaoli, argentino como Maradona, le otorgó sus primeras participaciones en la élite: nueve minutos en LaLiga contra el Getafe y, en Copa del Rey, 78 ante Torremolinos y 13 frente al Linares. No obstante, después de no contar para Lopetegui, Mendilibar tampoco lo consideró tras la destitución del nacido en Casilda, aunque no le impidió ser trascendental en la salvación del Sevilla Atlético con cuatro goles y ocho asistencias en 34 partidos.

Su etapa en el Sevilla finalizó el pasado verano tras 13 temporadas vinculado a los de Nervión, pero, a sus 20 años, encontró su sitio en el Levante firmando hasta 2027. Después de ganarse un puesto en el once de Javi Calleja, el ‘37’ no solo maravilla al público siempre que recibe el esférico sobre el césped, sino que, feliz y adaptado a la vida que se respira en València, es muy querido en el vestuario. Su rendimiento se adapta a su estado de ánimo, que le impulsa a atreverse, a pedir el balón y a marcar tantos tan ‘maradonianos’ como el visto en Anduva. Su giro de cintura, su circulación y su golpeo fueron dignos de fuera de serie. Sin embargo, solo intentó imitar a su ídolo. Orriols puede presumir de tener a su particular Diego Armando Maradona.