La figura de José Gómez Campaña siempre estará vinculada al Levante, equipo donde ha dejado huella a lo largo de más de 200 encuentros, divididos en siete temporadas, a base de goles, asistencias y partidos para el recuerdo. Su talento y capacidad para marcar diferencias sobre el verde nunca pasaron por alto. Ni en su primer año como granota, donde tuvo por delante el ilusionante reto de devolver al club a la élite del fútbol español, ni en su último curso en Orriols, en el que tomó la decisión de seguir, a pesar del descenso a Segunda División, con el único objetivo de conseguir un ascenso que se escapó por segundos. Sin embargo, Campaña no tuvo un desenlace agradable a su etapa como granota. Su rotura de ligamento cruzado anterior en Las Palmas, a dos meses de finalizar contrato, le impidió pelear por su sueño hasta el final y le dejó un sabor amargo que ha intentado gestionar durante su recuperación. Ahora, con su rodilla cien por cien recuperada, y en plenas condiciones para competir, el ‘24’, dorsal que sigue libre en el vestuario, reconoce que tanto su deseo como el del club es el de volver a unir sus caminos. No en vano, si los márgenes económicos finalmente impiden que siga dejando huella en el Ciutat de València, Campaña, muy a su pesar, se verá obligado a emprender una nueva aventura en su notable carrera.

Por fin empieza a ver la luz al final del túnel.

Ha sido una etapa muy dura de mi vida. He tenido diferentes lesiones musculares, pero no había tenido una tan grave y que me alejara tanto tiempo de los terrenos de juego, de hacer lo que más me gusta y de lo que más disfruto. Es algo que ya es pasado. Me ha venido bien para pensar en otras cosas y valorar lo que es la vida de un jugador. A día de hoy me encuentro muy bien. Noto mucha estabilidad, la rodilla la tengo perfecta. Tengo ganas, ilusión y ambición por volver a sentirme futbolista. Y, sobre todo, volver al competir lo antes posible.

¿Se comió mucho la cabeza después de finalizar contrato?

’Hasta que no tuve la lesión nunca pensé en mi futuro. Sabía que quedaba libre, pero el único objetivo que se me pasaba por la cabeza era ascender con el Levante. Lo que pasara de ahí en adelante no lo iba a saber. De hecho, no tomé ninguna medida para curarme en salud con respecto a mi futuro. Ni tenía un precontrato, ni tenía nada hablado con el club ni nada por el estilo. Solo pensaba en estar bien, ayudar a mis compañeros siempre que pudiese y en llevar al Levante a la élite.

No obstante, ¿cuántas veces le han pedido que se quede?

Tanto Felipe como todo el mundo me transmite que quieren que siga en el Levante. No solo ellos, que son los que deciden de alguna manera, sino también el departamento médico, fisios, compañeros, entrenadores, presidente, director deportivo… No ha habido un día en el que no me hayan preguntado cómo estoy, si me han ofrecido algo, si voy a continuar… Sentir esas ganas por parte de la gente de que quiera seguir es de agradecer. No puedo tener otras palabras para todos ellos. Han estado cerca para que no desconecta y siga sintiendo que soy uno más de ellos.

Si dependiera de usted, ¿seguiría en el Levante?

Obviamente. Es un club que me ha dado madurez deportiva, que me ha dado todas las facilidades para que me sintiera como en casa y que ha hecho que me sienta jugador desde que llegó Juan Ramón López Muñiz, que fue quien pidió mi fichaje. Desde entonces han estado pendientes de mí para que me sintiera como en casa. El Levante es como mi familia y Valencia es como mi casa. Ahora mismo lo que necesito es jugar, empezar a tener continuidad que hace tiempo que no tengo, ya sea por esta lesión o por las anteriores, pero lo que me ofrece el Levante, sin duda, siempre será muy bueno.